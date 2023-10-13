碼頭跨年改室內耶誕晚會 謝國樑：不怕風雨保證精采

基隆市舉辦多年的搖滾跨年晚會今年喊停，不少網友覺得可惜，基隆市長謝國樑昨說，今年12月23日會在市立體育館辦室內耶誕晚會，內容保證精采，也不擔心受天候影響。

謝國樑說明，今年會在市立體育館辦室內耶誕晚會，他提及去年跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年不在戶外辦跨年，改在市立體育館辦耶誕晚會，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。不少網友在社群留言，認為沒有跨年好可惜，也許沒有台北的大卡司，但至少有基隆特色。

謝國樑受訪表示，台北101跨年晚會、新北市歡樂耶誕城和基隆年終晚會各有特色，他希望基隆能挑一天，不在耶誕節，也不在31日辦屬於自己的活動，今年決定12月23日在市立體育館室內空間辦耶誕晚會。

謝國樑表示，過一陣子民眾就會知道活動細節，這場年終晚會將是基隆史上晚會卡司最強的，活動相當精采，也能吸引外地民眾慕名而來。

不過議長童子瑋有不同看法，他說，基隆往年在碼頭邊辦搖滾跨年晚會，扶植許多獨立樂團，具有指標性意義，希望搖滾跨年晚會能繼續辦下去。

民進黨議員吳驊珈表示，許多基隆年輕人會留在基隆跨年，跨年和耶誕晚會是兩個不同活動，跨年不能取消，希望市長多以市民意見為考量。國民黨議員宋瑋莉說，去年她有出席基隆跨年但下傾盆大雨，她贊成改到室內體育館辦年終或耶誕晚會，空間大也比較舒適，不怕大雨攪局。