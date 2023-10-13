基隆288月票16日上路 市內火車、公車任你搭

基隆市公共運輸推出288定期票，本月16日啟用，花288元就能在30天內無限次搭乘市內台鐵、市公車營運路線車次，造福在地通勤族及通學學生，市長謝國樑昨表示，這是專屬基隆人的需求，預估有上萬人受惠。

基隆市政府針對交通部「TPASS行政院通勤月票」，推出專屬於基隆市公共運輸定期票，昨天宣布記者會邀請一卡通、悠遊卡以及愛金卡3家業者、交通部、公路局、台鐵等相關單位也出席。

謝國樑說，有人問「已有1200月票為何還要288月票？」原因很簡單，因為可以再省912元，基隆有很多在地就學、就業人口，從市區坐公車轉乘到火車站，搭火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨出基隆市境到雙北、桃園等地，就適合申請288方案。

即日起開放預購，16日起只要288元即可享有30天內無線搭乘基隆市境內公車及台鐵區間（快）車、莒光號和指定車次自強號，高達57條公車路線，再搭配台鐵6個站點，成為便利的龐大交通網。

交通處長王圳宏表示，市府統計，基隆市境內使用公共運輸通勤族每天有4、5萬人次，市民對公共運具仰賴程度高，通勤、通學上班族是最大宗，定期票價288元對市民是非常划算選擇。

交通處也提醒，每張電子票證僅能設定1種定期票，如果卡片已經設定其他定期票，就無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。