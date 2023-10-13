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台東二期稻作爆蟲害 收成減2至3成

聯合報／ 記者蔡世偉／台東報導

台東二期稻將收割，卻傳出關山地區有大量斜紋夜盜蛾出沒，這場「蟲蟲危機」恐影響2到3成稻作收成。台東農改場表示，作怪的蟲蟲是分秘夜蛾，建議噴藥處置，但有農友因屆收成，決定放棄噴藥，任蟲啃咬，避免農藥殘留，屆時能收多少是多少。

台東縣關山鎮長彭成豐在臉書發文，指關山地區出現斜紋夜盜蛾，將危害2期稻作收成，預估百餘公頃減產2至3成以上，但有焚燒稻草的農區，蟲害則相差很多。台東縣議員陳宏宗對此希望台東縣政府能開放焚燒稻草，杜絕蟲害。

不過台東縣政府農業處長許家豪研判，關山稻區噴灑農藥可能出錯，才會導致大規模蟲害，焚燒並非唯一防治選項。

台東農業改良場昨天傍晚發布，這次危害水稻的夜蛾類為分秘夜蛾，農民除了清除雜草、減少蟲源，還要加強田間衛生管理，再用酒、糖、醋以2：1：1比例混合，加農藥後噴灑田邊的雜草誘殺成蟲。

關山鎮長彭成豐表示，這次受災稻區多數已過抽穗期，再2、3周就要收割，如今若噴藥，得延後收割。因此有農民打算放棄噴藥，避免農藥殘留，任由蟲蟲啃咬，屆時能收成多少是多少。

台東 蟲蟲 農民

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