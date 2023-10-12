改善無自來水設施編90億元 花東及原民部落優先

立法院經濟委員會今天考察台東農經及自來水、水利建設；經濟部水利署表示，114年至118年編列90億元，改善無自來水地區供水，將優先照顧弱勢、花東及原住民部落。

國民黨立委廖國棟今天安排立法院經濟委員會考察台東農經建設及台東縣無自來水建設暨颱風受損的水利設施修復情況，農業部代理部長陳駿季及交通部、水利署人員陪同。

農業部農糧署東區分署簡報中表示，今年截至目前共有6個颱風發布陸警，其中9月3日颱風海葵重創台東農業，9月4日前農業部長陳吉仲立即到台東視察，農業部當天就公告台東縣為農產品全品項天然災害現金救助及低利貸款地區。

東區分署表示，統計申請現金救助戶數共7127戶，合格戶數6612戶，目前已6個公所勘查完成送台東縣政府核定，經核算所需救助金額合計新台幣3億8052萬64元。

接著10月5日颱風小犬從屏東鵝鑾鼻登陸，台東縣太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉災損嚴重，這4鄉鎮分別公告現金救助及低利貸款作物。

水利署報告，花東無自來水設施建設，台東縣已核定2300萬元，今年已執行鹿野鄉2件，113年將執行關山鎮、台東市各1件；目前正提案114年至118年編列90億元，改善無自來水供應地區，將優先照顧弱勢、花東及原住民族部落，預估有6萬戶受益，讓全國自來水普及率達96%。

廖國棟表示，今天專程要求部會官員到地方，了解地方實際需求。