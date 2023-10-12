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日本不再「一生懸命」了？敬業指數全球墊底 原因台灣很有感

推動藍金產業 台東縣府輔導開發逾60種深層海水產品

中央社／ 台東縣12日電

台東縣政府積極推動深層海水產業，已輔導24家廠商廣泛應用於台東食品、飲料、化粧品、養殖及健康休閒等領域，開發出逾60種產品，讓各界見識藍金產業的多元潛力。

台東縣政府今天舉辦「台東藍TTBLUE純淨深層海水」品牌聯合商品開發成果發表會暨品牌授證活動，透過建立「台東藍TTBlue」品牌形象，讓更多產業界與民眾認識藍金產業的多元潛力。

台東縣政府表示，深度200公尺以下的深層海水，具有低溫、潔淨、富含礦物質及營養鹽等多項特性，深層海水是台東特有天然資源，近年來在台東縣政府輔導下，已有24家廠商廣泛應用於食品、飲料、化粧品、養殖及健康休閒等領域，開發出逾60種產品。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文表示，政府長期投入資源進行深層海水研究，推升科技與深層海水鏈結，加強產業先導研發及建構研發平台，為跨領域合作、跨國際產業及綠色永續做準備。

他說，今日活動，縣府與16家取得「台東藍TTBLUE純淨深層海水」證明標章的深層海水業者，展示今年新開發及聯名產品；其中分別有娜路彎大酒店與東太陽製酒聯名的「娜路彎21週年深層海水葡萄酒」，以及叮哥茶飲與佳興食品廠聯名的季節限定限量飲品「奶蓋藍海冰沙」，透過異業結盟方式，加強推廣深層海水品牌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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