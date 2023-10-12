三山國王廟宜蘭最多 客家文化節在大興振安宮熱鬧登場

三山國王是客家族群的重要信仰，宜蘭有40間三山國王廟，數量居全台之冠，縣政府等單位補助蘭陽大興振安宮舉辦為期兩天的「三山國王客家文化節」，有客家歌舞表演及客家美食，也有文化之旅及文物展，明天安排客家祈福晚會，歡迎前往感受濃濃的客家文化。

「三山國王」是客家族群的主要信仰神祇，原為廣東潮州、惠州、和梅州的鄉土神，後來被視為客家人的守護神，客家子民心靈寄託。依據內政部統計，全台的三山國王廟有184間，宜蘭縣就占了40間，數量最多，根據客委會調查宜蘭客家人口數約3萬5千人，主要分布在冬山鄉，其中200多年歷史的蘭陽大興振安宮，更是全縣最大供奉三山國王的廟宇。

為了彰顯客家文化，縣政府及冬山鄉公所向中央爭取補助「冬山阿兼城、火燒城客庄生活故事廊帶」計畫，這項計畫也是宜蘭縣客庄創生典範，以蘭陽大興振安宮為起點，串連附近的東興國小及伯公廟，活化大興社區活動中心的餘裕空間，規劃成客家文化故事館，連結阿兼城(東城村)、火燒城(大興村)客家聚落，希望復甦客家文化，並在下一代心中紮根萌芽。