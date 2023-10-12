基隆不辦跨年 謝國樑：耶誕晚會卡司最強不怕狂風暴雨

基隆市舉辦多年的搖滾跨年晚會今年喊停，但網友有不少人覺得可惜，基隆市長謝國樑今天說，今年在12月23日改在市立體育館的室內耶誕晚會，將會基隆史上卡司最強，內容精采，不怕去年的狂風暴雨影響。

謝國樑昨天指出，今年會在市立體育館辦室內的耶誕晚會，他提及去年的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年不在戶外辦跨年，改在市立體育館辦耶誕晚會，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。

但有不少網友在社群留言，認為沒有自己的跨年覺得可惜，認為每年都會參加基隆的搖滾跨年，雖然沒有台北的大卡司，但有基隆在地特色。

謝國樑今天受訪說，因為台北101跨年晚會、新北市歡樂耶誕城和基隆的年終晚會都很有一定的有色，所以他希望基隆能挑一天，不在耶誕節，也不在31日辦屬於自己的活動，今年決定在12月23日在市立體育館室內空間舉辦耶誕晚會。

謝國樑表示，過一陣子民眾就會知道，這場年終晚會將會是基隆史上晚會卡司最強的，不希望狂風暴雨影響，所以改在室內舉辦，基隆會好好的來辦一場，活動非常的精采，很多外地民眾也會慕名而來。

不過議長童子瑋有不同看法，他說，基隆往年在碼頭邊舉辦搖滾跨年晚會，培養了許多獨立樂團，具有指標性意義，他希望搖滾跨年晚會能夠繼續辦下去。