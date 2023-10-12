基隆288月票無限次搭火車、市公車 謝國樑：上萬人受惠

基隆市公共運輸推出288定期票，16日啟用，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，造福在地通勤民眾及通學學生，預估受惠上萬人。市長謝國樑今天在宣布記者會表示，這是專屬基隆人的需求，估有上萬人受惠。

基隆市政府針對交通部的「TPASS行政院通勤月票」，推出專屬的基隆市公共運輸定期票，今天宣布記者會邀請一卡通、悠遊卡及愛金卡三家業者、交通部、公路總局、台鐵等相關單位出席。

謝國樑說，已經有1200月票為何還要288月票？原因很簡單，因為可以再省912元，基隆有很多在地就學、就業人口，會從市區坐公車轉乘到火車站坐火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨出基隆市境到雙北、桃園等地，就適合申請288就可以達成願望。

謝國樑表示，昨天開放預購，16日起只要288元即可享有30天內無線搭乘基隆市境內市公車以及台鐵區間(快)車、莒光號和指定車次自強號，高達57條公車路線，再搭配台鐵6個站點成為一個便利的龐大交通網。

議長童子瑋指出，市內公共運輸的主要使用者莫過於學生與長輩。這對每日在基隆市內短距通勤的學生族、上班族，可能有往返醫院復健、市場採買需求的長輩與弱勢者有莫大的幫助，對已經踏入超高齡社會的基隆有重大的指標意義。

童子瑋建議要同時通盤檢視目前市內公車路線，是否符合民眾需求，以便讓較多使用汽機車移動的青壯人口改用大眾運輸，期待，基隆能夠開發更多元而靈活的大眾運輸形式。

交通處長王圳宏表示，市政府統計，每日基隆市境內使用公共運輸通勤的市民平均4至5萬人次，市民對公共運具仰賴程度甚高，其中尤其通勤、通學上班族與學生為最大宗，如是使用台鐵轉乘公車，最高折數可以享有最高21折的優惠，因此定期票價288元對於市民朋友來說是非常划算的選擇。