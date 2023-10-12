快訊

柯文哲妹妹投入選戰！ 柯美蘭：無黨籍參選新竹市立委

藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

獨／華視總經理突稱身體原因閃辭 時機敏感傳言不單純

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆288月票無限次搭火車、市公車 謝國樑：上萬人受惠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影
基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影

基隆市公共運輸推出288定期票，16日啟用，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，造福在地通勤民眾及通學學生，預估受惠上萬人。市長謝國樑今天在宣布記者會表示，這是專屬基隆人的需求，估有上萬人受惠。

基隆市政府針對交通部的「TPASS行政院通勤月票」，推出專屬的基隆市公共運輸定期票，今天宣布記者會邀請一卡通、悠遊卡及愛金卡三家業者、交通部、公路總局、台鐵等相關單位出席。

謝國樑說，已經有1200月票為何還要288月票？原因很簡單，因為可以再省912元，基隆有很多在地就學、就業人口，會從市區坐公車轉乘到火車站坐火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨出基隆市境到雙北、桃園等地，就適合申請288就可以達成願望。

謝國樑表示，昨天開放預購，16日起只要288元即可享有30天內無線搭乘基隆市境內市公車以及台鐵區間(快)車、莒光號和指定車次自強號，高達57條公車路線，再搭配台鐵6個站點成為一個便利的龐大交通網。

議長童子瑋指出，市內公共運輸的主要使用者莫過於學生與長輩。這對每日在基隆市內短距通勤的學生族、上班族，可能有往返醫院復健、市場採買需求的長輩與弱勢者有莫大的幫助，對已經踏入超高齡社會的基隆有重大的指標意義。

童子瑋建議要同時通盤檢視目前市內公車路線，是否符合民眾需求，以便讓較多使用汽機車移動的青壯人口改用大眾運輸，期待，基隆能夠開發更多元而靈活的大眾運輸形式。

交通處長王圳宏表示，市政府統計，每日基隆市境內使用公共運輸通勤的市民平均4至5萬人次，市民對公共運具仰賴程度甚高，其中尤其通勤、通學上班族與學生為最大宗，如是使用台鐵轉乘公車，最高折數可以享有最高21折的優惠，因此定期票價288元對於市民朋友來說是非常划算的選擇。

交通處提醒，每張電子票證僅能設定1種定期票，若卡片已設定其他定期票，則無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。台鐵基隆站、三坑站、八堵站、七堵站與百福站均設有站務人員處理機，民眾可持悠遊卡、一卡通或愛金卡前往預購基隆市公共運輸定期票。10月11日至11月10日於二信循環站增設臨時據點。

基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影
基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影
基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影
基隆288月票無限次搭火車、市公車，市長謝國樑：上萬人受惠。記者游明煌／攝影

延伸閱讀

基隆不辦戶外跨年改室內耶誕會 謝國樑：去年狂風暴雨

基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯 宣布年底辦滷肉飯大胃王賽

月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

相關新聞

基隆288月票無限次搭火車、市公車 謝國樑：上萬人受惠

基隆市公共運輸推出288定期票，16日啟用，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車...

蘭嶼風災清出450噸垃圾 同島一命縣長感謝各界馳援

受小犬颱風肆虐的蘭嶼慘不忍睹，復原工作不斷進行當中，據統計，截至昨日為止已清理出約450噸垃圾，後續將開始環境清消工作。...

基隆中華國小畸零地變兒童遊樂場 溜滑梯、泡腳池好樂

基隆市政府近日花費400萬元，將中華國小校園原本角落一處長滿雜草的畸零地空間，巧妙地利用地勢落差，設計溜滑梯及攀爬架，並...

國5替代道台62延伸宜蘭 基隆憂未來換塞台62、翻車頻傳

國5逢假日必塞成家常便飯，台62線延伸宜蘭案路線昨天定案，將從瑞芳到宜蘭礁溪宜6線。基隆市政府認為，應會有其一定的效果，...

暖暖接連土石崩落砸車 居民心驚

基隆近日因東北季風有間歇性雨勢，暖暖東勢街、八堵路山坡接連發生3處土石崩塌意外，其中2處砸到停在路旁的汽車，幸好沒砸到人...

宜蘭稻鴨米獲殊榮 走向好吃米食

宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」最近獲選為農糧署的全國10大績優農業產銷班，是農業界團體最高榮譽。稻鴨米由陳文連、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。