蘭嶼風災清出450噸垃圾 同島一命縣長感謝各界馳援

受小犬颱風肆虐的蘭嶼慘不忍睹，復原工作不斷進行當中，據統計，截至昨日為止已清理出約450噸垃圾，後續將開始環境清消工作。台東縣長饒慶鈴感謝中央與各界支援，才讓相關環境清理復原工作及進展順利。

小犬颱風侵襲，蘭嶼地區遭受嚴重的災害，造成環境嚴重受損，台灣各界伸出援手，提供人力與機具，除了地方、中央齊心協力投入大量人力、物資搶救，來自全國各地的志義工更是功不可沒。經過各界投入支援與蘭嶼鄉公所的努力，截至昨（11）日為止已清理出約450噸垃圾，後續將規劃環境清消工作，並於10月14日優先進行校園環境消毒工作，並逐步規劃環境消毒工作，

縣長饒慶鈴表示，近期連續的海葵颱風與小犬颱風，對於臺東都有相當程度的損害，在海葵颱風中，高雄市政府派遣了大量的機具人力，協助臺東迅速恢復環境，充分展現了同島一命的互助精神。在小犬颱風造成蘭嶼嚴重災害的同時，卑南鄉公所與臺東市公所立即派遣了蘭嶼鄉所缺乏的機具與重機械操作人力前往支援，是環境得以迅速完成清理的重大關鍵，國軍弟兄與中央單位的支援，也是不可或缺的力量。

臺東市長陳銘風表示，有能力協助蘭嶼鄉是一件很光榮的事。卑南鄉長郭宗益則指出，如同前次臺東遭遇海葵颱風獲得各界協助一樣，大家應秉持「同島一命」一起盡力投入這次蘭嶼的救災支援工作。前往支援的卑南鄉公所陳姓隊員說，日前臺東災後復原受到高雄的幫助，覺得很感謝，這次可以換我們以同樣的模式互相協助，希望蘭嶼可以度過這次災難，人們一切都平安，趕快恢復以往的日常生活。