基隆中華國小畸零地變兒童遊樂場 溜滑梯、泡腳池好樂

基隆市政府近日花費400萬元，將中華國小校園原本角落一處長滿雜草的畸零地空間，巧妙地利用地勢落差，設計溜滑梯及攀爬架，並在狹長的空間設置觸覺步道體驗區、泡腳池等，日前開幕啟用，小朋友都玩得不亦樂乎。

煥然一新的遊戲場除了巧妙的利用地勢落差，設計溜滑梯及攀爬架，並在狹長的空間設置觸覺步道體驗區，使得原先校園內難以運用的畸零空間得到最大程度的利用。且在視覺上還充滿著海洋元素，讓小朋友在活動筋骨的同時，彷彿沉浸在海底世界。

家長陳媽媽說，家長最在乎孩子的安全及發展，送小孩來幼兒園除了在教室裡玩，還有一個這麼好的空間讓他們爬上爬下的放電，真的很不錯。

中華國小校長詹麗娟表示，自從新的兒童遊戲場落成後，小孩們每天都好興奮，玩得不亦樂乎，而且新的設施安全、堅固，老師也更能放開手腳讓孩子探索，並且旁邊就有設洗腳池，小朋友可以直接把手腳洗乾淨再進教室，真的很方便。

基隆市教育處劉美蘭處長表示，孩子要長得好，活動空間不可少，安全、美麗又好玩的遊戲場，有利幼生良好的身心發展，市府一定持續營造家長放心、幼生開心的學習環境。

基隆市政府長期致力於提升公立幼兒園的學習環境，斥資400萬元打造中華國小附設幼兒園的戶外兒童遊戲場近期落成，日前通過設備檢驗，已可供該園幼生使用。