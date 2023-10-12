國5替代道台62延伸宜蘭 基隆憂未來換塞台62、翻車頻傳

國5逢假日必塞成家常便飯，台62線延伸宜蘭案路線昨天定案，將從瑞芳到宜蘭礁溪宜6線。基隆市政府認為，應會有其一定的效果，但憂心台62線成為國5替代道路後，未來基隆段可能塞車，必須做好分流管控及配套。另台62線現況砂石車、貨櫃車非常多，因路型限制多彎道，常有翻車事故、超速行駛，未來必須特別注意。

台62線萬里瑞濱線，又稱萬瑞快速道路，是橫跨基隆市與新北市的東西向快速道路，西起基隆安樂區大武崙，向南行經七堵區後轉東經暖暖區再到至新北市瑞芳區瑞濱。

基隆市政府交通處交通規畫科長林應成表示，從台62線來分流國五車流應會有其一定的效果，但會分流多少還有待評估，但以目前逢假日國一接台62線的大華系統就有塞車情況，台62線車也多，未來台62線成為替代道路恐加重車流負擔，如果分流過量的話，恐換成台62線大塞車，必須做好合理車流的分配、管控與配套作法。

林應成指出，屆時台62線暖暖、瑞芳段車流量都會大增，建議也要有改善相關道路、拓寬等措施，因為如果台62線塞車後，就會連帶影響基隆市區車流順暢。

基隆市警局則表示，平時台62線很多貨櫃車、砂石車在跑，常因車速快、彎道多，又未保持安全車距致車禍頻傳，不時有翻車事故，警方因此設有區間測速取締，速限80公里，未來如規畫成成替代道路，必須加強違規取締，保障行車安全。

10月7日，台62線東西向快速道路基隆路段，今天凌晨1點多，一輛型貨車自撞路邊牆面，導致車上裝載的大批石棉瓦散落在路上，由於尖銳破損，造成後方行經的7輛小客車當場破胎，警方到場緊急封閉車道，中斷2小時清除雜物才恢復通行。