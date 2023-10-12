全台最高...120公尺空汙科技執法 AI智慧判讀無所遁形

宜蘭縣環保局在利澤焚化廠的120公尺煙囪頂端，加裝空汙監錄系統，監控範圍可達半徑8公里，涵蓋龍德及利澤兩大工業區，搭載AI人工智能判讀空汙功能、自動化系統即時通報、運用空拍機結合紅外線攝影，快速揪出露天燃燒及工廠排放空氣汙染。

環保局最近在縣內一些制高點，增設結合AI影像判讀功能及自動通報功能的監錄系統，一旦系統判定為露天燃燒或工廠異常排放空汙，立刻回傳相關影像及資訊，派員到現場執行稽查取締，使不肖業者或行為人無所遁形。

9月底，環保局更把監錄系統安裝在利澤焚化廠的煙囪頂端，高120公尺。縣環保局表示，這應該是全國高度最高的空汙科技執法系統。

環保局表示，空氣汙染係屬即效型案件，汙染態樣稍縱即逝，接獲汙染通報前往採證不及常遭民眾詬病，為有效判讀並避免人力物力浪費，環保局啟動科技執法，除不定期運用空拍機結合紅外線攝像偵查技術巡查外，並於縣內架設數十組全天候影像判讀監錄系統。

以露天燃燒陳情案件量為例，今年5月至8月的露天燃燒陳情案件量，比111年同期降低8.11％，除了制止汙染行為並減少民眾陳情外，更重要的是阻止大量汙染物逸散至大氣，對空氣品質的維護可說意義重大，也足見配置科技執法設備，可以有效改善空氣品質。