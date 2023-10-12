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小犬毀屋…協助蘭嶼重建 縣府盼各界獻愛心

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
小犬颱風造成蘭嶼房舍災損嚴重，縣府發放每戶5000元慰問金。圖／台東縣府提供
小犬颱風造成蘭嶼房舍災損嚴重，縣府發放每戶5000元慰問金。圖／台東縣府提供

小犬颱風17級強陣風橫掃蘭嶼災情慘重，台東縣府針對受災戶發放每戶5000元慰問金，不過颱風受創嚴重，鄉民房子垮、漁船沉，災損金額高達3億，短時間無法恢復原貌，台東縣長饒慶鈴指示社會處設立「小犬颱風災害救助專款專戶」，期許匯集社會愛心、協助蘭嶼重建。

蘭嶼鄉長謝胡源說，房舍受損數量仍在統計中，詳細數量還不確定，但全倒的房子很多，有些人根本找不到家，無家可歸鄉親只能暫住親友家，除了房舍損失，另有不少鄉親價值百萬元漁船也沉了、全都毀了，損失真的嚴重。

鄉民感嘆不夠修房子。圖／台東縣府提供
鄉民感嘆不夠修房子。圖／台東縣府提供
社會處表示，初估蘭嶼災損重建經費龐大，為因應災後各項復原清理需求，縣府已動用災害預備金，另申請中央災害補助；為方便善心人士捐款及專款專用，並避免資訊混淆，成立小犬颱風災害捐款專戶，回應各界關心。

縣府昨日公布捐款專戶：（004）台銀台東分行，台東縣政府社會救助金專戶，帳號023-038-295107，指定項目「小犬颱風災害救助專款」。社會處提醒，民眾可透過ATM及網路銀行轉帳捐款，如需收據，捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址，相關可洽社會處社會救助及社工科089-350731分機232羅小姐。

小犬颱風 捐款

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