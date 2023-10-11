花蓮地震傳災情 萬榮馬遠大橋橋面出現「3公尺裂痕」
花蓮縣富里鄉今天晚間6時36分發生芮氏規模5.8地震，地震深度約17公里，最大震度富里5弱，而萬榮鄉紅葉震度為4級。今天警消在地震後巡視轄區時，發現萬榮鄉馬遠大橋橋面有3公尺裂痕，請轄管瑞穗鄉公所處理，警方在橋梁兩側放交通錐提醒用路人，行經該處請減速通過。
今晚地震全台有感，花東民眾幾乎都收到國家級警報，花蓮縣消防局119派遣台未接獲民眾報案地震救助案件，沒有重大災情。
萬榮鄉公所今晚公告，鳳林警分局富源所長呂曉峯及消防局人員巡視轄區時，發現馬遠大橋西側橋梁伸縮縫處鬆動錯位，橋面接縫處還有3公尺裂痕，雖然車輛仍可通行，不過還是通報管轄的瑞穗鄉派員到場處理。
目前馬遠大橋未封橋，派出所員警於橋梁道路兩側放置交通錐，提醒用路人留意，並請村長利用廣播系統通知村民，行經該處減慢速度。
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