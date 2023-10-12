暖暖接連土石崩落砸車 居民心驚

基隆近日因東北季風有間歇性雨勢，暖暖東勢街、八堵路山坡接連發生3處土石崩塌意外，其中2處砸到停在路旁的汽車，幸好沒砸到人。議員陳冠羽說，現場屬中央單位土地，盼中央和地方趕快協調提出整治方案。

東勢街6之28號附近山坡昨上午10點多發山土石崩坍，居民說，落石崩落時，她在陽台聽到「砰」一聲，幸好當時沒有人經過，砸到一輛休旅車，所幸車上沒人，當下嚇了一大跳，車身毀了大半，相當嚴重。

陳冠羽表示，暖暖區東勢街26巷71弄及八堵路185巷77之3號後方山坡，前天才發生落石，昨天東勢街6之28號對面也發生土石滑落，甚至砸毀汽車，這3處山坡隸屬國有財產署、農業部林業署土地。

陳冠羽說，市府應盡快與中央單位確認山坡穩固、水保改善方案及預算，此次雨勢不大，3處土石滑落位置都是連續致災地點，有些已申請中央水保改善經費補助，卻仍無法進場施作改善，盼中央與地方能縮短行政溝通時間，還給居民安全的居住環境。

市府工務處長陳耀川說，東勢街6之28號廠商已清理土石，邊坡上方屬國有財產署，將邀集研商邊坡改善方案；至於東勢街26巷，市府與林業署昨勘查，林業署7月時在邊坡掛防護網，前天落石是掛網外的區域，林業署近日會再加強掛網。