颱風海葵花蓮農損逾3千萬 卓溪鄉甜柿獲現金救助

颱風接連來襲，上月颱風海葵重創花蓮，造成農作物災損新台幣逾3千萬元，縣府爭取救助，農業部今天公告卓溪鄉甜柿現金救助每公頃10萬元，12日起至23日受理農友申請。

花蓮縣政府農業處表示，颱風海葵造成花蓮農損逾3千萬元，縣府會同農政單位積極下鄉勘災、查報，農業部上月已分成3波、共30多品項獲得天然災害現金救助。

農業處指出，卓溪鄉甜柿有葉片枯黃、破損、果實腐爛及落果等受災情況，經向農業部爭取，農業部今天公告卓溪鄉為農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃為10萬元。

農業處副處長張仁智說明，受災農友可自10月12日起至10月23日止，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，受理最後一天如逢假日，則順延至次一上班日。

農友申請現金救助時，應為實際從事農作生產之自然人、申報項目損失率達20%以上者、長期農作於同曆年救助以1次為限，符合資格的農友儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，各公所注意轄區時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致損害，儘速通報縣府。