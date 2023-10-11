2大宜蘭建設 交部：高鐵115年、鐵路高架113年設計施工

立委陳歐珀今天安排立法院交通委員會考察宜蘭重大建設，針對民眾最關心的北宜高鐵案，鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭案於今年7月完成環評範疇界定，正辦理二階環評，預計2026年陳報經費核定、辦理設計施工；鐵路高架化案9月提報環評說明書供交通部審查，待審查通過後，預計2024辦理設計施工。

今天交通部長王國材及相關業務單位視察包括北宜高鐵、鐵路高架化、冬山交流道、台62線快速道路延伸、台2庚線延伸、國五銜接蘇花改、蘇花安、蘇澳港旅運中心規劃等辦理進度。

針對地方爭取國5冬山交流道案，之前縣府提報的可行性評估計畫遭交通部退回，經立委陳歐珀召開協調會，高公局已於6月密切與縣府溝通、輔導計畫推動，縣府今年9月再次提送可行性報告供高公局審議。

交通部公路局表示，台62線瑞濱延伸礁溪銜接國5案，今年5月展開期末作業，8月分別於新北、宜蘭召開說明會，預計12月提出可行性評估期末報告；台2庚線延伸線計畫經陳立委今年4月辦理說明會後，公路局於5月提交行政院研商，目前審議中。

國五銜接蘇花改今年5月召開環境影響說明會，待環評通過後即可陳報建設計畫；蘇花安東澳－南澳段已規畫布設宜56匝道、蘇花改進出匝道並避開朝陽社區，預計今年底進入環評。

基隆港務分公司表示，蘇澳港近程發展計畫（111~115年）包括政府投資24億元辦理旅運設施改善、公民投資20億元辦理物流倉儲、觀光遊憩經營計畫等，蘇澳港旅運中心預計10月底完工、行政大樓外牆修繕2024年初完工，將成為蘇澳港新地標。

交通部航港局表示，預計於2024年5月規劃「蘇澳－與那國島」包船直航航線，遊客下船後可步行至南方澳漁村、轉乘國道客運，增加區域觀光效益。