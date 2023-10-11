帶動偏鄉觀光產業 千輛哈雷10月下旬會師花蓮富里

喜愛花蓮富里鄉阡陌稻浪美景，太古汽車集團與富里鄉公所、富里鄉農會今天共同宣布哈雷「BIKERTOPIA騎士烏托邦」繼去年後再次選定富里鄉辦理會師活動，鄉長江東成樂見帶動地方觀光產業發展。

江東成告訴中央社記者，去年哈雷車隊第1次在富里鄉辦理大會師後，會員們就愛上這個美麗鄉鎮。今年度主辦單位台灣哈雷總代理太古鼎翰依然選定富里鄉辦理會師活動。

江東成說，今年活動於10月27、28、29日在羅山村幸福廣場舉辦，將安排2晚的搖滾演唱會、市集等活動，屆時有逾千輛哈雷機車、約2000人聚集富里鄉，對於鄉內民宿、餐飲、農特產品的推廣銷售都有助益。

「BIKERTOPIA騎士烏托邦」是亞洲最大的哈雷車主會師活動，至今已邁入第16屆，每年都會舉行為期10天的會師活動；今年仍選在富里鄉舉辦，活動場地旁邊的稻穗已開始轉黃，金黃色稻浪在遠山、白雲映襯下，更顯豐收美景，江東成說，計畫每年10月將富里鄉打造成「搖滾稻謝月」，成為哈雷騎士大會師的重要據點。

另外，公所也攜手太古汽車共同推動「村村創生，價值共好」計畫，號召哈雷騎士為富里鄉孩子購買牛排、親自烹飪，並隨桌教導小朋友西餐禮儀，讓小朋友第1次體驗吃西餐；還有哈雷騎士為了讓富里鄉小朋友們吃到熱騰騰麥當勞，特地往返200多公里到花蓮市購買，充當一日白馬圓夢騎士。