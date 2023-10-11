花蓮浪花馬報名開跑 早鳥免抽太魯閣峽谷馬拉松

2024花蓮太平洋浪花半程馬拉松將於明年3月登場，分成半馬、12公里及6公里，3組共6500個名額，今晚6時起開放報名，早鳥禮限量2000 個雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松付費的免抽籤名額，邀跑友春天踏浪花、秋天賞峽谷。

賽事總監「天樂」表示，明年浪花馬賽事日期為3月9日，將從遠雄海洋公園活動廣場前起跑，半馬21公里組限額2500人、12公里組及6公里組都是2000人，報名費分別是1300元、1200元及1000元，含100元晶片保證金賽後退還。

浪花馬11日晚間6時起開放報名，推出兩款早鳥禮，報名就送2024太馬付費的免抽籤名額或是浪花衣保袋，各2000名，二擇一額滿為止。因為太馬參賽人數多，報名後必須抽籤，免抽籤名額對跑友相當有吸引力。

「天樂」表示，今年浪花馬3個組別折返點都是適合觀浪、聽海的美麗景點，半馬組維持去年有1公里的沙灘段，並安排進入鹽寮漁港體驗踏浪；還首創補給站分流，競速的跑者可以使用「快速補給站」，另外也有「快樂補給站」準備豐富補給品，讓跑者可以停下來享用。相關資訊可上網查詢。

另外，全國運動會10月21日至26日在台南市登場，花蓮縣參加游泳、水球、射箭、田徑、籃球、拳擊、輕艇、自由車、足球、高爾夫、柔道、空手道、帆船、射擊、跆拳道、網球、鐵人三項、沙灘排球、舉重、軟式網球、武術、保齡球、卡巴迪等23項，選手及隊職員共389人，今天由縣長徐榛蔚授旗給選手代表跆拳道對打的蔡念恩，預祝代表隊旗開得勝。

上屆全運會花蓮縣代表隊囊括10金、8銀、11銅，本屆跆拳道、舉重、卡巴迪、游泳、田徑等都是優勢項目，目前女子組足球已獲得全縣第一金，另輕艇也獲得1銀3銅，徐榛蔚鼓勵選手們展現自信與勇氣，為花蓮爭取榮譽，再創佳績。