快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆不辦戶外跨年改室內耶誕會 謝國樑：去年狂風暴雨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。圖／基隆市政府提供
去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。圖／基隆市政府提供

在戶外舉辦多年的基隆市搖滾跨年晚會今年不辦了，基隆市長謝國樑表示，去年在國門廣場辦的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年改在23日在室內的空間、市立體育館辦耶誕晚會。

台灣職業籃球聯盟（PLG）新賽季熱身賽，6支球隊7日起一連三天在基隆市立體育館展開6場賽事，市長謝國樑表示，基隆市希望迎來職業籃球隊進駐基隆當主場城市，指示教育處逐步改善體育館符合賽事需求。

謝國樑並透露，市府會分年分階段來改善體育館場館的設施，把設備、座椅、環境等改善，越來會越好，可以做得更好，他們會好好努力，提供給好的職業籃球隊來打球的動力，也會把場館做得更好，舉辦各式各類市民的室內活動。

謝國樑表示，今年會在市立體育館辦室內的耶誕晚會，他並提及去年的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年不在戶外辦跨年，改在23日在室內的空間、市立體育館辦耶誕晚會，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。

謝國樑希望未來不只體育比賽能在體育館舉行，其他活動也可以在體育館舉辦，不會因在戶外受到風雨的影響和干擾。

去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷，現場民眾都穿雨衣、打雨傘撐場，不少民眾淋得滿身濕透。

當時新上任的市長謝國樑率新市府團隊，與擔任內政部長的前市長林右昌一起登台倒數，在基隆港獨有悠揚船隻鳴笛聲中，元旦零時起，7分鐘璀璨的花火在天空綻放，在大雨中迎接2023年。

去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。本報資料照
去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。本報資料照
去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。本報資料照
去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷。本報資料照

跨年晚會 謝國樑 元旦

延伸閱讀

基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯 宣布年底辦滷肉飯大胃王賽

月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

月眉土資場4年前崩塌勒停將恢復營運 謝國樑：嚴格把關

相關新聞

基隆不辦戶外跨年改室內耶誕會 謝國樑：去年狂風暴雨

在戶外舉辦多年的基隆市搖滾跨年晚會今年不辦了，基隆市長謝國樑表示，去年在國門廣場辦的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。...

小犬風災後臨時設備供電不穩 台電40工人留蘭嶼持續施工復舊

台東蘭嶼電力系統受颱風重創，10月9日深夜全島已經復電，但因應變措施供電不穩，今早一度發生停電狀況。台電公司台東營業處指...

宜蘭新轉運站 預計月底前啟用

宜蘭轉運站每年約300餘萬旅次，新建工程今年4月完工後，遲遲未啟用，縣府曾表示，9月底可啟用，迄今卻未兌現，許多民眾不滿...

基隆公車接客訴 監視影片還清白

基隆市公車處為提升公共運輸服務品質，安排神祕客搭公車找問題，也針對客訴案公開透明化處理，如查證成立即對司機懲處；對不成立...

基隆連日雨暖暖區東勢街26巷土石崩落 砸中多輛車

東北季風吹襲，基隆市連日有雨，暖暖區東勢街26巷71弄邊坡，今天凌晨發生土石崩落，多輛停在路邊車輛被砸，市議員陳冠羽說，...

回響／花蓮縣府輔導慕谷慕魚兩部落 擬畫定區域收費

本報陽光專題報導全台觀光保育費5年來僅有1鄉鎮成功，花蓮縣秀林鄉知名景點「慕谷慕魚」規畫成立「自然人文生態景觀區」，想成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。