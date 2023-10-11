基隆不辦戶外跨年改室內耶誕會 謝國樑：去年狂風暴雨

在戶外舉辦多年的基隆市搖滾跨年晚會今年不辦了，基隆市長謝國樑表示，去年在國門廣場辦的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年改在23日在室內的空間、市立體育館辦耶誕晚會。

台灣職業籃球聯盟（PLG）新賽季熱身賽，6支球隊7日起一連三天在基隆市立體育館展開6場賽事，市長謝國樑表示，基隆市希望迎來職業籃球隊進駐基隆當主場城市，指示教育處逐步改善體育館符合賽事需求。

謝國樑並透露，市府會分年分階段來改善體育館場館的設施，把設備、座椅、環境等改善，越來會越好，可以做得更好，他們會好好努力，提供給好的職業籃球隊來打球的動力，也會把場館做得更好，舉辦各式各類市民的室內活動。

謝國樑表示，今年會在市立體育館辦室內的耶誕晚會，他並提及去年的跨年晚會「真的是狂風暴雨，太辛苦了。」因此決定今年不在戶外辦跨年，改在23日在室內的空間、市立體育館辦耶誕晚會，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。

謝國樑希望未來不只體育比賽能在體育館舉行，其他活動也可以在體育館舉辦，不會因在戶外受到風雨的影響和干擾。

去年元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在國門廣場，當時風強雨驟，大雨不斷，現場民眾都穿雨衣、打雨傘撐場，不少民眾淋得滿身濕透。

當時新上任的市長謝國樑率新市府團隊，與擔任內政部長的前市長林右昌一起登台倒數，在基隆港獨有悠揚船隻鳴笛聲中，元旦零時起，7分鐘璀璨的花火在天空綻放，在大雨中迎接2023年。