小犬風災後臨時設備供電不穩 台電40工人留蘭嶼持續施工復舊

台東蘭嶼電力系統受颱風重創，10月9日深夜全島已經復電，但因應變措施供電不穩，今早一度發生停電狀況。台電公司台東營業處指出，為求最短時間內復電，工程人員採取高壓被覆線臨時架線，高壓斷線以低壓接戶線等臨時供電措施，全島仍有40多名工程人員持續修復及立桿，持續辦理復舊工作，確保蘭嶼穩定供電。

10月4日小犬颱風來襲，蘭嶼全島2千多戶停電，經過多日搶修，10月9日深夜11點終於點燃最後一盞燈。因全島傾倒及折斷電桿數量龐大，短時間無法恢復原狀，為求早日供電，工程人員將臨時電纜從地面或樹木穿越，容易受風吹雨淋等外力因素影響。

台電公司說明，停電造成不便，深致歉意，為讓蘭嶼地區在最短時間內復電，風災後採取高壓被覆線臨時架線、高壓斷線以低壓接戶線臨時供電等應變措施，台東區處將持續辦理配電線路及設備復舊工作，以確保蘭嶼地區穩定供電。

復電後台電仍持續運送材料及機具進行 施工，電力維修人員尚未撤回本島，仍有40幾人留在蘭嶼進行復舊工程。