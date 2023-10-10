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基隆連日雨暖暖區東勢街26巷土石崩落 砸中多輛車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆連日雨暖暖區東勢街26巷土石崩落，砸多輛車近民宅。圖／陳冠羽提供
基隆連日雨暖暖區東勢街26巷土石崩落，砸多輛車近民宅。圖／陳冠羽提供

東北季風吹襲，基隆市連日有雨，暖暖區東勢街26巷71弄邊坡，今天凌晨發生土石崩落，多輛停在路邊車輛被砸，市議員陳冠羽說，崩塌範圍比前幾年還嚴重，且更靠近民宅，應盡速改善。市府工務處表示，與林業署明天會勘，研擬改善方案。

陳冠羽表示，今天凌晨1點多，他接獲住戶反映，71弄邊坡發生大規模土方崩落，而且崩塌範圍比前幾年還嚴重，一早他就聯繫工務處處理。

陳冠羽說，這塊邊坡幾乎年年都發生崩塌，也每年都上演基隆市政府、林業署互推責任的事情，難以得到改善。今年5月議員總質詢提出要求後，市長謝國樑市6月到現場了解，確定防護網跟欄杆損壞由市府負責改善，林業署進行邊坡水保改善，避免土方持續崩落。

市府工務處長陳耀川說明，崩落土石今天已經清理，工務處與林業署明天會到現場會勘，研議確定改善方案。

林業署 崩塌 基隆

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