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回響／花蓮縣府輔導慕谷慕魚兩部落 擬畫定區域收費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮知名景點「慕谷慕魚」規畫成立「自然人文生態景觀區」，想成為全台第二處收觀光保育費鄉鎮，花蓮縣府積極輔導部落，盼盡快上路。本報資料照
花蓮知名景點「慕谷慕魚」規畫成立「自然人文生態景觀區」，想成為全台第二處收觀光保育費鄉鎮，花蓮縣府積極輔導部落，盼盡快上路。本報資料照

本報陽光專題報導全台觀光保育費5年來僅有1鄉鎮成功，花蓮縣秀林鄉知名景點「慕谷慕魚」規畫成立「自然人文生態景觀區」，想成為全台第二處收觀光保育費鄉鎮，為避免雷聲大、雨點小，花蓮縣府積極輔導，秀林鄉公所協調，先畫定收費區域、提交說明書，並邀觀光學者與部落共同研擬經營管理計畫，盼盡快上路。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，慕谷慕魚有入山入口不多，很適合成立「自然人文生態景觀區」，不過需要凝聚在地居民共識並提出，當地有依柏合部落與銅門部落，前者開會全數通過，後者正撰寫計畫書，預計10月底開完部落會議才會有結果。

張志翔指出，要收觀光保育費，需要先把收費區域畫定出來，再規畫導覽與遊程等，縣府觀光處、原民處與文化局都可以協助部落，鄉公所也會協調，正積極輔導中；目前部落想找觀光學者幫忙研擬計畫，只要提交畫定說明書與經營管理計畫，縣長徐榛蔚初步同意會投入經費，盼能讓部落自力更生。

張志翔說，後續的收費費用、導覽遊程與導覽人員培訓等，公部門都能協助部落，也能參考屏東霧台鄉成功的案例，學習別人的優點，相信這樣大家也比較有概念，希望盡快有成果。

花蓮 慕谷慕魚 屏東

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