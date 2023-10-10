快訊

怎麼躲過以色列監控？哈瑪斯用這「老派」方式策劃突襲

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

有在怕？哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器（右），並汰換為新型水煙式滅火器（左）。記者游明煌／攝影
基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器（右），並汰換為新型水煙式滅火器（左）。記者游明煌／攝影

本報關注戶外滅火器管理措施，基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器，並汰換為新型水煙式滅火器。未來新滅火器如何找最適合的地點，市長謝國樑說，將會由消防系統、民政系統商議，改以陰涼處、不會日曬雨淋的地方，會考慮採用包覆方式，減少日曬雨淋鏽蝕。

基隆市消防局長向永財說，基隆過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在全市裝設7384具乾粉滅火器具，有鑑於乾粉滅火器對環境及人體健康不友善，加上因鏽蝕發生的自爆案件，將汰換為新式水煙型滅火器。好處是透過水性藥劑，能快速破壞火焰結構，適用普通、油類及電器類火災，適合取代乾粉滅火器。

全基隆市現有7千多具乾粉滅火器，消防局明年起將分3年回收，因原本只編列回收並無編列換新預算，經本報追蹤導，多位議員提出公共空間仍有滅火器的必要性，謝國樑允諾，會依實際需求逐年採購設置新型態水滅火器，消防局會協助宣導，使民眾充分了解正確滅火程序。

市長謝國樑表示，新購滅火器是由民政處或消防局編預算購買，市府會再評估再決定，未來要有專人來列管，並以放置狹窄巷道及搶救困難地區為主，且會嚴格要求定期檢驗，保持勘用的狀態。

謝國樑說，未來新滅火器如何找最適合的地點，將會由消防系統、民政系統里鄰長及里幹事等商議，公共空間滅火器仍有其必要性，但戶外空間要全盤檢討放置地點，改以陰涼處、不會日曬雨淋的地方為主，因要考量民眾拿取方便才能就近滅火，可以考慮採用包覆方式，減少日曬雨淋鏽蝕。

有里長建議，里長事務繁多，很難面面俱到，市府可委託民間如商家、民宅來就近認養滅火器，放置騎樓、室內空間，平時就可以注意照看，減少被偷走的機會及長期鏽蝕無人知。

謝國樑 基隆 認養

延伸閱讀

馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯 宣布年底辦滷肉飯大胃王賽

批蔡總統繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書

月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

月眉土資場4年前崩塌勒停將恢復營運 謝國樑：嚴格把關

相關新聞

基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

本報關注戶外滅火器管理措施，基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器，並汰換為新型水煙式滅火器。未來新滅火器...

只花5天災後復原 饒慶鈴宣布：明天蘭嶼學校全數復課

小犬颱風重創蘭嶼，歷經5日災後復原，開元港、水電、通訊等設施及學校環境陸續恢復原貌，台東縣長饒慶玲表示，蘭嶼在短短5天恢...

馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯 宣布年底辦滷肉飯大胃王賽

基隆市長謝國樑與前總統馬英九參加基隆國慶升旗典禮後，前往廟口品嘗基隆在地的滷肉飯美食，馬英九直說好味道，跟以以一樣好吃，...

基隆市公車處客訴公開透明 公布行車記錄器還2司機清白

基隆市公車處為提升公共運輸服務品質，鼓勵民眾乘坐公車，除了利用神秘客搭公車找問題，也針對客訴案件公開透明化處理，如查證成...

宜蘭轉運站數次延宕 交通處：14日完成籌備、月底啟用

宜蘭轉運站新建工程今年4月完工後，遲遲未啟用，上月縣府表示9月底可啟用，到10月仍未兌現，許多民眾不滿「只會一延再延」；...

蘭嶼開元港提早開放 椰油國小11日復課

小犬颱風重創蘭嶼，經過連日努力，開元港沉船昨清空，港口提早開放，近期恢復正常航班，蘭嶼5所學校受創嚴重，災後環境復原8成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。