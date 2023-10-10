基隆將回收7千支戶外滅火器 謝國樑：不再放日曬雨淋處

本報關注戶外滅火器管理措施，基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器，並汰換為新型水煙式滅火器。未來新滅火器如何找最適合的地點，市長謝國樑說，將會由消防系統、民政系統商議，改以陰涼處、不會日曬雨淋的地方，會考慮採用包覆方式，減少日曬雨淋鏽蝕。

基隆市消防局長向永財說，基隆過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在全市裝設7384具乾粉滅火器具，有鑑於乾粉滅火器對環境及人體健康不友善，加上因鏽蝕發生的自爆案件，將汰換為新式水煙型滅火器。好處是透過水性藥劑，能快速破壞火焰結構，適用普通、油類及電器類火災，適合取代乾粉滅火器。

全基隆市現有7千多具乾粉滅火器，消防局明年起將分3年回收，因原本只編列回收並無編列換新預算，經本報追蹤導，多位議員提出公共空間仍有滅火器的必要性，謝國樑允諾，會依實際需求逐年採購設置新型態水滅火器，消防局會協助宣導，使民眾充分了解正確滅火程序。

市長謝國樑表示，新購滅火器是由民政處或消防局編預算購買，市府會再評估再決定，未來要有專人來列管，並以放置狹窄巷道及搶救困難地區為主，且會嚴格要求定期檢驗，保持勘用的狀態。

謝國樑說，未來新滅火器如何找最適合的地點，將會由消防系統、民政系統里鄰長及里幹事等商議，公共空間滅火器仍有其必要性，但戶外空間要全盤檢討放置地點，改以陰涼處、不會日曬雨淋的地方為主，因要考量民眾拿取方便才能就近滅火，可以考慮採用包覆方式，減少日曬雨淋鏽蝕。

有里長建議，里長事務繁多，很難面面俱到，市府可委託民間如商家、民宅來就近認養滅火器，放置騎樓、室內空間，平時就可以注意照看，減少被偷走的機會及長期鏽蝕無人知。