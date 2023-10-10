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只花5天災後復原 饒慶鈴宣布：明天蘭嶼學校全數復課

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
原本受創深的蘭嶼高中明天正常上課。圖／縣府提供
原本受創深的蘭嶼高中明天正常上課。圖／縣府提供

小犬颱風重創蘭嶼，歷經5日災後復原，開元港、水電、通訊等設施及學校環境陸續恢復原貌，台東縣長饒慶玲表示，蘭嶼在短短5天恢復運作，明天5所學校均可順利正常上課，感謝中央與地方合作共創奇蹟。

小犬颱風逾17級強陣風破台灣氣象史紀錄，也是世界氣象觀測史上的第三名。強風橫掃蘭嶼，全島直至昨晚11點才恢復正常供電。

饒慶鈴指出，連續多日運輸搶修設備、環境清理機具及民生物資前往蘭嶼，感謝內政部長林右昌親自勘災並承諾全力支持復建，昨晚11點台電已完成全島復電，通訊及供水逐漸恢復正常。

縣府統計，颱風災損初估約3億元，蘭嶼房舍受損戶先發每戶5千元慰問金，蘭嶼高中及4所國小，今天各校持續整理，明天連假後均可順利復課。

今天台東市公所支援3名人力抵達蘭嶼，另支援11噸抓斗車及山貓各一輛，預計10月12到蘭嶼投入清理工作。環保局也寄送4台消毒用噴霧機，將因應後續災後消毒工作，繼續推動後續重建。

經過多日重建，蘭嶼鄉東清國小恢復原貌。圖／縣府提供
經過多日重建，蘭嶼鄉東清國小恢復原貌。圖／縣府提供
朗島國小環境已恢復，明天正常上課。圖／縣府提供
朗島國小環境已恢復，明天正常上課。圖／縣府提供
蘭嶼國小環境已恢復，明天正常上課。圖／縣府提供
蘭嶼國小環境已恢復，明天正常上課。圖／縣府提供

蘭嶼 小犬颱風

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