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馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯 宣布年底辦滷肉飯大胃王賽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供
馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑與前總統馬英九參加基隆國慶升旗典禮後，前往廟口品嘗基隆在地的滷肉飯美食，馬英九直說好味道，跟以以一樣好吃，謝國樑則介紹12月要辦基隆滷肉飯大胃王比賽，幫助基隆打造城市美食文化特色。

馬英九表示，對於基隆滷肉飯的好味道，先前在品嘗後印象深刻，並表示這次的味道仍跟之前一樣好，還打趣的說，好味道已經到達極限了。

謝國樑提到，滷肉飯大胃王比賽即將舉行，屆時很期待馬前總統再來吃兩碗，馬前總統則笑說參加可能會影響比賽的結果，兩人的逗趣對談，無疑為滷肉飯大胃王比賽提供了最好的宣傳效果。

觀銷處表示，為推廣基隆庶民美食「滷肉飯」，市政府規畫舉辦「基隆滷肉飯節」，強化推動基隆的小吃及觀光，結合創意宣傳及競賽行銷，吸引各地愛好美食饕客來基隆探訪，並推廣在地店家美食，以基隆滷肉飯為主題特色，打響基隆美食之都的城市形象，顯現基隆滷肉飯的獨特魅力。

「基隆滷肉飯節」，預計在今年12月舉辦，將製作滷肉飯地圖，並規劃吸引旅客及饕客尋找基隆滷肉飯店家的到店消費配套活動，結合至少40家基隆滷肉飯店家並邀請民眾共同參與，進行社群打卡票選活動，以吸引各地美食饕客前來基隆探訪。

同時，會設立滷肉飯節專區網頁，公布滷肉飯店家地圖、店家優惠資訊彙整、建立網路互動小遊戲等。

馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供
馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供
馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供
馬英九與謝國樑品嘗廟口滷肉飯，滷肉飯大胃王大賽揭幕。圖／基隆市政府提供

滷肉飯 馬英九 謝國樑 基隆

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