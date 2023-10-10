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宜蘭轉運站數次延宕 交通處：14日完成籌備、月底啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭轉運站新建工程原定9月底啟用，至今已屆雙十，站外仍高懸「尚未啟用、禁止進入」紅條。記者陳敬丰／攝影
宜蘭轉運站新建工程原定9月底啟用，至今已屆雙十，站外仍高懸「尚未啟用、禁止進入」紅條。記者陳敬丰／攝影

宜蘭轉運站新建工程今年4月完工後，遲遲未啟用，上月縣府表示9月底可啟用，到10月仍未兌現，許多民眾不滿「只會一延再延」；縣府交通處今說明，新轉運站9月15日才取得使用執照，與承租廠商商定1個月籌備期，10月14日籌備完成後，預計10月底前啟用。

宜蘭轉運站每年約300餘萬旅次，2010年遷站，目前站點僅6處月台，空間不足，2020年縣府在原轉運站原地重建，爭取中央前瞻計畫補助4.7億元，新建成的轉運站包含地上2樓與地下2樓、11處國道客運月台、3處市區公車月台，以及4間售票亭和商業空間。

縣府原定2022年12月啟用，疫情期間受到原物料高漲和缺工影響，加上連續降雨，工程延後，今年4月竣工。交通處8月底表示，當時已經完成工程驗收、委外招標，正在申請使用執照，預計9月底啟用。

轉眼已經10月，新轉運站外仍高懸「尚未啟用、禁止進入」紅條，有民眾在臉書社團詢問，「請問宜蘭轉運站啟用了嗎？」網友紛紛回應，「確定又跳票了」、「只會一延再延」、「還有農曆9月底」，也有人表示，聽說有客運業者和承租廠商租金喬不攏等問題。

交通處今表示，新轉運站9月15日才拿到使用執照，承租業者必須在拿到執照後，方能招租內部商業空間、並請人裝潢與細部加工等等；當時與縣府商定1個月的籌備期，待10月14日籌備期結束，原則上就可投入使用，縣府會在10月底前挑選合適時間舉辦啟用典禮。

交通處另外指出，承租廠商與客運業者在9月時確實對月台租金意見相左，當時尚有1個月籌備期，經過協商，據了解目前已經大致談妥，應該不會因此延誤，新轉運站可望在10月底前啟用。

宜蘭縣府交通處表示，9月15日新轉運站才拿到使用執照，縣府與承租廠商商定1個月籌備期，10月14日籌備完成後，縣府會擇日舉辦啟用典禮，預計10月底前啟用。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府交通處表示，9月15日新轉運站才拿到使用執照，縣府與承租廠商商定1個月籌備期，10月14日籌備完成後，縣府會擇日舉辦啟用典禮，預計10月底前啟用。記者陳敬丰／攝影
從2010年使用至今的宜蘭臨時轉運站，只有6處月台，量能不敷使用。記者陳敬丰／攝影
從2010年使用至今的宜蘭臨時轉運站，只有6處月台，量能不敷使用。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 國道客運

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