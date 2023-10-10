基隆、日本國中生交流 明年將恢復寄宿家庭

基隆成功國中與日本中能登中學校交流因疫情中斷，今年終於成行，相約明年恢復寄宿家庭模式。基隆市長謝國樑昨接見來訪的中能登町長宮下為幸時說，市府努力讓基隆學校和孩子走出去，繼引進美國頂尖大學課程給基隆高中學生就讀，若日本大學願提供國際課程，相信基隆學生也會有興趣。

謝國樑昨在市府貴賓室，先與日本石川縣鹿島郡中能登町訪問團，談論基隆市信義區、成功國中與中能登町聯誼和交流事宜，再接見日本高松市香川日華親善協會事務局長和田憲明帶領的訪問團，邀請他們國慶日到海洋廣場參加慶典。

成功國中校長張志明說，學校31年前開始和日本鹿島、鹿西和鳥屋中學交流，對方3校10多年前合併成立中能登中學校後，交流模式進階，台日學生互訪，彼此住在對方學生家中。

兩校學生2020到2022年因疫情中斷交流，成功學生今年8月再赴日，但未住學生家中，明年恢復寄宿家庭模式。張志明說，學生交流對雙方都有好處，相互接待變好朋友，兩個家庭也能建立情誼。

謝國樑說，讓基隆孩子、學校走出去，是市府重要教育政策。他前陣子到美國加州柏克萊分校洽商，未來將引進頂尖大學課程給基隆的高中學子就讀，日本若有好的大學，願提供國際課程，相信基隆的高中生也會有興趣。