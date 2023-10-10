蘭嶼開元港提早開放 椰油國小11日復課

小犬颱風重創蘭嶼，經過連日努力，開元港沉船昨清空，港口提早開放，近期恢復正常航班，蘭嶼5所學校受創嚴重，災後環境復原8成，但受限電力設備未完全恢復，僅椰油國小明天可復課，環保局共清出144公噸廢棄物，將船運回本島焚化。另外，全島有1、200輛汽車車窗破損，數十艘船舶引擎損壞，非常需要外界協助。

小犬颱風一度造成蘭嶼全島2423戶停電，經連日搶修，至昨日下午5時復電近9成，尚有222戶未復電，停電區域在朗島部落。另外，開元港眾多船筏翻覆、沈沒，經國軍與潛水員合作共打撈59艘船上岸，客貨輪進出港所需航道及迴轉區也清理完畢，昨天開放逐漸恢復對外航班。

台東縣府教育處長蔡美瑤說，颱風重創蘭嶼中學、朗島、椰油、東清及蘭嶼國小，至昨日5校環境清理進度達8成，椰油國小及蘭嶼高中的水電及網路通訊陸續復原，椰油國小明天復課，其餘各校將努力在本周完成復原及復課。

環保局指出，開元港因傾覆船筏出現油汙外洩，已設攔油索及吸油棉，共清理約125平方公尺水域，未發現油汙擴散，本月6日至9日全島共清出144公噸垃圾，暫置臨時堆置場，擇日運回本島處理。

立委參選人賴坤成說，島上許多汽車車窗都被強風捲動的異物所擊破，初估1、200輛汽車受損，島上又無材料，相當棘手，船舶引擎受損數量也不少，初估需要數十個新引擎，島上迫切需要水電工及汽車維修師傅。