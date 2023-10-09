蘭嶼到處都是「敞篷車」 缺玻璃、缺引擎成難題

台東蘭嶼此次颱風災情慘重，除房舍毀損、電力中斷外，島上許多車子的車窗都被強風捲動的異物所擊破，如何修復成難題。民進黨立委參選人賴坤成說，全島受損汽車約1、200輛，隨處可見車窗破裂的車子，車子運回本島修復不符成本，島上又無材料，相當棘手。

小犬颱風過後，賴坤成帶著團隊前進蘭嶼了解災情，2天下來感受深刻。

賴坤成說，蘭嶼島上的汽車災情慘重，很多車窗被飛來的石頭、鐵皮或樹幹砸破，甚至是強風直接吹破玻璃，島上沒有材料，汽車修復廠只能處理簡單的輪胎或鈑金，車子外運修復成本太高，車主負擔不起。希望能有玻璃修復廠商可以連工帶料，登島協助居民修車。