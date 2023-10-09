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蘭嶼到處都是「敞篷車」 缺玻璃、缺引擎成難題

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
蘭嶼到處可見車窗破掉的轎車。圖／賴坤成提供
蘭嶼到處可見車窗破掉的轎車。圖／賴坤成提供

台東蘭嶼此次颱風災情慘重，除房舍毀損、電力中斷外，島上許多車子的車窗都被強風捲動的異物所擊破，如何修復成難題。民進黨立委參選人賴坤成說，全島受損汽車約1、200輛，隨處可見車窗破裂的車子，車子運回本島修復不符成本，島上又無材料，相當棘手。

小犬颱風過後，賴坤成帶著團隊前進蘭嶼了解災情，2天下來感受深刻。

賴坤成說，蘭嶼島上的汽車災情慘重，很多車窗被飛來的石頭、鐵皮或樹幹砸破，甚至是強風直接吹破玻璃，島上沒有材料，汽車修復廠只能處理簡單的輪胎或鈑金，車子外運修復成本太高，車主負擔不起。希望能有玻璃修復廠商可以連工帶料，登島協助居民修車。

賴坤成也說，除轎車玻璃受損外，船舶引擎受損數量也不少，初估需要數十個新引擎，島上迫切需要水電工及汽車維修師傅。

蘭嶼到處可見車窗破掉的轎車。圖／賴坤成提供
蘭嶼到處可見車窗破掉的轎車。圖／賴坤成提供
雖然少掉車窗，轎車還是蘭嶼居民重要的代步工具。圖／賴坤成提供
雖然少掉車窗，轎車還是蘭嶼居民重要的代步工具。圖／賴坤成提供
強風挾帶的落石擊破蘭嶼居民的汽車前窗玻璃。圖／賴坤成提供
強風挾帶的落石擊破蘭嶼居民的汽車前窗玻璃。圖／賴坤成提供
強風捲走前窗玻璃，島上居民苦中作樂，開車欣賞海景無阻礙。圖／賴坤成提供
強風捲走前窗玻璃，島上居民苦中作樂，開車欣賞海景無阻礙。圖／賴坤成提供

賴坤成 蘭嶼

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