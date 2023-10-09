蘭嶼開元港船隻打撈提前完成 客船航班恢復正常

小犬颱風重創蘭嶼，其中開元港翻覆船隻打撈作業在當地潛水業者及國軍水下大隊合作下已於今天提前完成，往返台東、後壁湖與蘭嶼間客船航班部分，後續逐漸恢復正常航班。

中颱小犬逾17級陣風重創蘭嶼，造成道路、校園教學設備、開元港多艘船隻翻覆沉沒等嚴重受損，尤其開元港沉沒船隻打撈與港區油汙更是外界關心重點。

台東縣農業處漁業科今天表示，經國軍潛水團隊9人及當地潛水員合力下，接連3天打撈上岸船隻數量共59艘，另有2艘無法尋獲，由當地潛水業者確認航道及原客貨船停靠位置已無沉船，研判全港池已打撈完畢。

由於開元港船隻打撈作業已提前完成，航道及港區內已清除，因此往返台東、後壁湖與蘭嶼間客船航班部分，後續將逐漸恢復正常航班。

台東縣長饒慶鈴說明，打撈上岸船隻置於碼頭待船主招領，縣府近日將出動拖板車等重型機具運至鄉公所指定地點。由於船筏受損狀況不一，部分船主也感謝縣府開放民間自行吊離處置，使其依不同損壞程度採取應對方式，損壞程度輕微者，船主可逕自帶離修復；情形嚴重全毀者，也將由環保單位協助運離船殼等廢棄物。

至於港區油汙問題，台東縣環保局連日來監控港內水域，掌握油污分布狀況。環保局說明，油污攔阻由海巡署開元港安檢所協同海軍偵搜大隊，合作布設吸油棉條防止油污染擴散，且以片狀吸油棉實施油污清除作業，共清理約125平方公尺水域，

由於此次事件不屬重油嚴重污染，惟汽油與柴油具揮發性，提醒民眾提高警覺，將持續監控採樣檢測水域油污染情形，並控制油污避免擴散及加速清除作業。