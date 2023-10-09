蘭嶼5校拚災後復原 椰油國小預計10/11日復課
颱風小犬重創蘭嶼，台東縣教育處表示，蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成8成，且已逐步恢復椰油國小、蘭嶼高中2所學校供水、供電及網路通訊，椰油國小預計11日可復課。
蘭嶼高中、朗島國小、椰油國小、東清國小及蘭嶼國小校園都有颱風災損，連日來國軍及志工等協助學校恢復環境，環保局也支援蘭嶼5校新台幣30萬元的清運人力經費，協助校園環境整理與清運作業。
台東縣政府教育處表示，截至8日止，蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成80%，且已逐步恢復椰油國小、蘭嶼高中2所學校供水、供電及網路通訊，其餘3所學校努力於雙十連假後恢復供水、供電及網路通信設備。
教育處長蔡美瑤指出，目前各校災後復原狀況，椰油國小已完成全校的水電供輸，校園大型垃圾依排定8日下午已入校清除，預計11日可復課，其餘各校目前努力於本週內完成相關校園復原工作。
教育處特別感謝蘭嶼5所學校教職人員以及所有參與救援和支援的工作人員，在風雨過後回到學校辛苦盤點災情並整理校園；為了給孩子們安全的學習環境，縣政府會全力協助後續的重建作業，讓學校盡速恢復正常生活，並安心學習。
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