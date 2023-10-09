快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

蘭嶼5校拚災後復原 椰油國小預計10/11日復課

中央社／ 台東縣9日電

颱風小犬重創蘭嶼台東縣教育處表示，蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成8成，且已逐步恢復椰油國小、蘭嶼高中2所學校供水、供電及網路通訊，椰油國小預計11日可復課。

蘭嶼高中、朗島國小、椰油國小、東清國小及蘭嶼國小校園都有颱風災損，連日來國軍及志工等協助學校恢復環境，環保局也支援蘭嶼5校新台幣30萬元的清運人力經費，協助校園環境整理與清運作業。

台東縣政府教育處表示，截至8日止，蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成80%，且已逐步恢復椰油國小、蘭嶼高中2所學校供水、供電及網路通訊，其餘3所學校努力於雙十連假後恢復供水、供電及網路通信設備。

教育處長蔡美瑤指出，目前各校災後復原狀況，椰油國小已完成全校的水電供輸，校園大型垃圾依排定8日下午已入校清除，預計11日可復課，其餘各校目前努力於本週內完成相關校園復原工作。

教育處特別感謝蘭嶼5所學校教職人員以及所有參與救援和支援的工作人員，在風雨過後回到學校辛苦盤點災情並整理校園；為了給孩子們安全的學習環境，縣政府會全力協助後續的重建作業，讓學校盡速恢復正常生活，並安心學習。

蘭嶼 台東 颱風

延伸閱讀

蘭嶼五所國中小拚災後復原 1校確定後天可復課

小犬重創蘭嶼 台電保證：東清及朗島419戶今晚復電

搶救蘭嶼 國軍再派遣人力登島增援

屋頂吹翻、窗框消失！小犬颱風重創蘭嶼校園 重建經費近2億

相關新聞

東西橫貫公路牌樓歷史建築 「厚工」整修煥然一新

來到花蓮看見東西橫貫公路牌樓，就知道太魯閣到了，遊客也總喜歡在此拍照留念，因部分脫落褪色，太管處施工整修費時費工，在雙十...

蘭嶼五所國中小拚災後復原 1校確定後天可復課

台東蘭嶼努力走出風災陰霾，全鄉5校校園環境清潔進度已達8成，椰油國小及蘭嶼高中的供水、供電及網路通訊陸續復原。縣府教育處...

超馬好手「猴子兵團」挑戰蘭陽溪溯源 登頂高峰賀國慶

「猴子兵團」是超馬好手組成的團體，今年第四度挑戰國慶馬拉松，從宜蘭蘭陽溪出海口一路溯源，預計明天登上海拔3536公尺的南...

蘭嶼開元港清完小犬颱風沉船 今天提早搶通

小犬颱風挾帶破17級強風橫掃蘭嶼開元港，多達數十艘船隻沉沒或消失，處處沉船影響港口運轉，救災期間客貨船改停靠舊港，縣府預...

花蓮PANGCAH生活節 獲美國繆思設計白金獎殊榮

花蓮縣文化局去年秋季在大農大富平地森林園區舉辦的「2022PANGCAH生活節」，以獨特的地方族群文化、環境永續及生物多...

能掃的已經掃光 小犬颱風台東農作物災損初估百餘萬

海葵颱風造成台東農作物農損金額達10億，釋迦損失最嚴重，本月小犬颱風又來，風力更強，南迴四鄉的釋迦、樹豆、小米、紅藜及洛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。