蘭嶼五所國中小拚災後復原 1校確定後天可復課
台東蘭嶼努力走出風災陰霾，全鄉5校校園環境清潔進度已達8成，椰油國小及蘭嶼高中的供水、供電及網路通訊陸續復原。縣府教育處表示，椰油國小10月11日可復課，其餘各校努力在本周內完成復課及校園復原。
小犬颱風重創蘭嶼鄉的蘭嶼中學、朗島國小、椰油國小、東清國小及蘭嶼國小。近日國軍及志工協助校園恢復環境，縣府環保局支援蘭嶼5校30萬清運人力經費。因東清及朗島部落電力設備受創最深，連帶影響校園復原進度，台電公司預計今晚11點全面復電。
教育處表示，今天蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成80%，椰油國小及蘭嶼高中的水電及網路通訊逐步恢復，其餘3校努力於連假後恢復水電及網路通信。
處長蔡美瑤說，椰油國小已完成全校水電供輸，預計10月11日復課，其餘各校目前努力於本周內完成復課相關校園復原工作。
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