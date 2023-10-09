蘭嶼五所國中小拚災後復原 1校確定後天可復課

台東蘭嶼努力走出風災陰霾，全鄉5校校園環境清潔進度已達8成，椰油國小及蘭嶼高中的供水、供電及網路通訊陸續復原。縣府教育處表示，椰油國小10月11日可復課，其餘各校努力在本周內完成復課及校園復原。

小犬颱風重創蘭嶼鄉的蘭嶼中學、朗島國小、椰油國小、東清國小及蘭嶼國小。近日國軍及志工協助校園恢復環境，縣府環保局支援蘭嶼5校30萬清運人力經費。因東清及朗島部落電力設備受創最深，連帶影響校園復原進度，台電公司預計今晚11點全面復電。

教育處表示，今天蘭嶼鄉5校校園環境清潔完成80%，椰油國小及蘭嶼高中的水電及網路通訊逐步恢復，其餘3校努力於連假後恢復水電及網路通信。