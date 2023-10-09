超馬好手「猴子兵團」挑戰蘭陽溪溯源 登頂高峰賀國慶

「猴子兵團」是超馬好手組成的團體，今年第四度挑戰國慶馬拉松，從宜蘭蘭陽溪出海口一路溯源，預計明天登上海拔3536公尺的南湖北山升旗，慶祝中華民國生日。團長林慶華說，昨夜大雨，今天早上出大太陽，「說明大家很有福報！」

猴子兵團4年前開始挑戰雙十節奔向高峰升旗，2019、2020年從宜蘭車站跑到雪山，2021年受疫情影響申請登雪山未獲核准；2022年則從宜蘭車站跑到南湖大山，林慶華與團員林俊良成功登頂，在超過3700公尺的峰頂升起中華民國國旗。

今年猴子兵團又想出新的挑戰，從蘭陽溪口出發，一路溯源，將出海口的水帶到源頭南湖北山。今天上午10時許，團長林慶華在內共43位挑戰者在東港榕樹公園集合，彎腰舀起蘭陽溪口的溪水，「蘭陽溪溯源，中華民國生日快樂！」祝福聲中，團員們鑽過人體拱橋，奔向南湖北山。

挑戰分為全程組與半程組，全程組從蘭陽溪口出發，沿新南路、溪洲路進入台7甲線，今晚7時從南山村出發，到達勝光登山口，晚上11時開始登頂，預計明天上午8時攻頂，在南湖北山升旗。全程組路線長123公里，共20位跑者參加。