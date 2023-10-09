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蘭嶼開元港清完小犬颱風沉船 今天提早搶通

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
颱風侵襲，台東蘭嶼主要港口開元港多達數十艘船隻沉沒或消失，原先預估80艘，最後打撈59艘船隻上岸，另2艘無法尋獲。圖／取自縣長饒慶鈴臉書
颱風侵襲，台東蘭嶼主要港口開元港多達數十艘船隻沉沒或消失，原先預估80艘，最後打撈59艘船隻上岸，另2艘無法尋獲。圖／取自縣長饒慶鈴臉書

小犬颱風挾帶破17級強風橫掃蘭嶼開元港，多達數十艘船隻沉沒或消失，處處沉船影響港口運轉，救災期間客貨船改停靠舊港，縣府預計10月13日前將港口沉船清理完畢。縣府指出，共打撈59艘船隻，客貨輪進出港所需航道及迴轉區提前清理完畢，開元港今天可提早開放，逐步恢復蘭嶼對外正常航班。

開元港小船翻覆或沉沒影響客貨輪航行，縣府10月10日前開放民眾自行打撈，10月11日起，縣府委外的挖土機、吊車及潛水員接手清除沉船，預計10 月13日前清理完畢。

縣府指出，國軍9人潛水團隊及當地自發性潛水員合力協助，接連3日共打撈59艘船隻上岸，另2艘無法尋獲，潛水業者確認航道及原客貨船停靠位置已無沉船，研判全港池已打撈完畢。原預估80船隻翻覆或沉沒，實際打撈上岸的數量有落差。

縣長饒慶鈴感謝各單位人員進駐島上，每日不眠不休，協助災後復原。饒也說明，開元港船筏受損狀況不一，打撈上岸的船隻暫放碼頭等待船主認領，損壞程度輕微者，船主可逕自帶離修復，嚴重全毀者，將由環保單位協助運離船殼等廢棄物。

蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供
蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供
蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供
蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供
蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供
蘭嶼開元港一度遍布受損船筏，目前已經清運完畢，可逐步恢復正常航班。圖／台東縣府提供

蘭嶼 小犬颱風

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