花蓮PANGCAH生活節 獲美國繆思設計白金獎殊榮

花蓮縣文化局去年秋季在大農大富平地森林園區舉辦的「2022PANGCAH生活節」，以獨特的地方族群文化、環境永續及生物多樣性為核心，榮獲美國繆思設計大獎最高榮譽的白金獎，在世界舞台展現花蓮的多元族群與文化。

文化局自2020年開始，結合光復鄉阿美族太巴塱部落及地方神話，舉辦PANGCAH生活節，透過跨界藝術活動及當代藝術，貫穿阿美族工藝、飲食、音樂、建築、信仰及規範等生活日常，體現原住民族古老智慧，轉譯再應用地方風土文化，深獲好評。

文化局指出，大農大富平地森林園區是太巴塱部落的傳統領域，園區過去因生長許多「kowa'（通心草）」，生活於此的太巴塱族人將其稱為「karowa' 」。因地勢較高，日據時期日本人來到此地鑿井前，沒有穩定的水源，加上石頭較多無耕作，不過腹地廣大讓該處生態資源豐富，進而成族人們的重要狩獵、採集場。

文化局表示，每一屆PANGCAH生活節，邀集跨領域的音樂與藝術工作者，透過各自取材，帶給參與者截然不同的宇宙觀與驚喜，成為花蓮每年秋季眾所矚目的盛典，是創作者重要的作品發表舞台。