能掃的已經掃光 小犬颱風台東農作物災損初估百餘萬

海葵颱風造成台東農作物農損金額達10億，釋迦損失最嚴重，本月小犬颱風又來，風力更強，南迴四鄉的釋迦、樹豆、小米、紅藜及洛神葵等作物納入天然災害現金救助項目，其餘鄉鎮農作物未達標準。縣府農業處指出，初估農損金額約144萬元，農業部已發布公告，即日起受理至10月17日止。

海葵初估農損6億元，後來累計達10.7億元，全台最嚴重。中颱小犬5日上午在屏東恆春登陸，台東縣太麻里、金鋒、達仁及大武風強雨驟，此次皆被列入農業天然災害現金及低利貸款區。

農業部公告指出，太麻里、金鋒及大武三鄉的樹豆、小米、台灣藜、釋迦及洛神葵，達仁鄉的小米、樹豆、台灣藜、洛神葵納入現金救助項目。若達20%以上，樹豆、小米及台灣藜每公頃1.8萬，釋迦每公頃9.5萬，洛神每公頃4.1萬。

縣府農業處表示，大武鄉番荔枝（釋迦）被害面積9公頃，損害程度20%，農損金額69萬9千元；達仁鄉樹豆被害面積13.84公頃，損害程度40%，洛神葵3.05公頃，損害程度40%，農損金額74萬9千元，合計2鄉鎮農損金額144萬8千元，面積及金額還會增加。

農民說，兩個颱風相距僅一個月，上次東海岸及縱谷縣鄉鎮受創深，能掃的都已經掃光，這次換南迴四鄉受害。太武鄉公所表示， 這次雨沒有很大，整晚風勢強勁，山上工寮鐵皮屋受損，釋迦果樹出現折枝及落果為主。