快訊

力挺以色列！美派航母打擊群至東地中海 拜登允諾將有更多援助

獨／以色列台生直擊！民眾捐物資、醫院擠滿捐血人潮 警察全副武裝駐守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

能掃的已經掃光 小犬颱風台東農作物災損初估百餘萬

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
小犬強風侵襲台東，大武鄉釋迦落果嚴重。圖／大武鄉公所提供
小犬強風侵襲台東，大武鄉釋迦落果嚴重。圖／大武鄉公所提供

海葵颱風造成台東農作物農損金額達10億，釋迦損失最嚴重，本月小犬颱風又來，風力更強，南迴四鄉的釋迦、樹豆、小米、紅藜及洛神葵等作物納入天然災害現金救助項目，其餘鄉鎮農作物未達標準。縣府農業處指出，初估農損金額約144萬元，農業部已發布公告，即日起受理至10月17日止。

海葵初估農損6億元，後來累計達10.7億元，全台最嚴重。中颱小犬5日上午在屏東恆春登陸，台東縣太麻里、金鋒、達仁及大武風強雨驟，此次皆被列入農業天然災害現金及低利貸款區。

農業部公告指出，太麻里、金鋒及大武三鄉的樹豆、小米、台灣藜、釋迦及洛神葵，達仁鄉的小米、樹豆、台灣藜、洛神葵納入現金救助項目。若達20%以上，樹豆、小米及台灣藜每公頃1.8萬，釋迦每公頃9.5萬，洛神每公頃4.1萬。

縣府農業處表示，大武鄉番荔枝（釋迦）被害面積9公頃，損害程度20%，農損金額69萬9千元；達仁鄉樹豆被害面積13.84公頃，損害程度40%，洛神葵3.05公頃，損害程度40%，農損金額74萬9千元，合計2鄉鎮農損金額144萬8千元，面積及金額還會增加。

農民說，兩個颱風相距僅一個月，上次東海岸及縱谷縣鄉鎮受創深，能掃的都已經掃光，這次換南迴四鄉受害。太武鄉公所表示， 這次雨沒有很大，整晚風勢強勁，山上工寮鐵皮屋受損，釋迦果樹出現折枝及落果為主。

處長許家豪進一步說明，相較上次海葵颱風，這次農損相對小，鄉鎮公所相關單位人員停休受理申報，自10月8日起受理至17日截止。

小犬颱風侵襲台東，大武鄉釋迦表皮因強風受損。圖／大武鄉公所提供
小犬颱風侵襲台東，大武鄉釋迦表皮因強風受損。圖／大武鄉公所提供

延伸閱讀

小犬過境彰化農損第二多 研判這一原因11日申報破億

小犬重創蘭嶼 台電保證：東清及朗島419戶今晚復電

小犬颱風帶來鹽塵「國慶樹」美景失色 遊客好失望

屋頂吹翻、窗框消失！小犬颱風重創蘭嶼校園 重建經費近2億

相關新聞

能掃的已經掃光 小犬颱風台東農作物災損初估百餘萬

海葵颱風造成台東農作物農損金額達10億，釋迦損失最嚴重，本月小犬颱風又來，風力更強，南迴四鄉的釋迦、樹豆、小米、紅藜及洛...

小犬重創蘭嶼 台電保證：東清及朗島419戶今晚復電

小犬颱風帶來的17級強風造成蘭嶼全島2423戶停電，搶修至今天上午仍有419戶尚未復電，主要集中在東清及朗島部落。台電台...

知本溫泉季起跑 消費抽手機大獎

2023台東知本溫泉季開幕又逢國慶連假，知本地區各溫泉飯店幾乎都客滿，泡湯遊客絡繹不絕，前天起連續3個月周六日，知本忠義...

基隆東信路55巷…巷口紅綠燈拆除 過馬路人車爭道

基隆市府近期拆除東信路55巷口紅綠燈，步行民眾反映想走斑馬線變得膽顫心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾嘆，市府說要打造友善行...

月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區土石溢流、崩塌，市府勒令停業至今，復業在即，市長謝國樑5日前往現場要求市...

基隆市府拆除巷口紅綠燈 民怨走斑馬線膽顫心驚：友善行人城市在哪裡？

基隆市政府拆除東信路55巷口的紅綠燈，讓步行民眾想要走斑馬線穿越東信路，更加膽戰心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾今天說，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。