小犬重創蘭嶼 台電保證：東清及朗島419戶今晚復電

小犬颱風帶來的17級強風造成蘭嶼全島2423戶停電，搶修至今天上午仍有419戶尚未復電，主要集中在東清及朗島部落。台電台東區營業處表示，今天上午8點將有第二批大型機具及材料運送至蘭嶼投入搶修，力拼今晚11點全面復電。

中颱小犬襲台，氣象站4日晚間9點53分在蘭嶼測得95.2公尺／秒強陣風，等同大於17級的強風，創下台灣最強風速紀錄。

離島搶修不易，連日來台電公司透過直升機載運人力、貨船載工程車及機具前往蘭嶼。台電指出，颱風造成蘭嶼高壓線路跳脫，多處電桿被強風吹倒甚至斷桿，須重建電桿及供電線路，部分線路先採臨時裝置，以提早恢復供電，後續台電將再持續復舊，確保供電安全及穩定。