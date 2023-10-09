知本溫泉季起跑 消費抽手機大獎

2023台東知本溫泉季開幕又逢國慶連假，知本地區各溫泉飯店幾乎都客滿，泡湯遊客絡繹不絕，前天起連續3個月周六日，知本忠義堂前廣場辦理市集及音樂演唱，還可欣賞美麗燈飾造景，消費滿500可參加抽獎，最大獎是iPhone 15手機。

時序入秋，知本溫泉季開幕，前天起連續3個月的每周六、日，在知本忠義堂前廣場辦溫泉市集，活動包含暖市集、音樂表演及四大打卡燈飾造景區，共設置「溫泉熊入口意象」、「幸福光廊」、「流星光梯」及卡哇依十足的「幸福double兔」燈飾供遊客拍照、打卡。

交觀處指出，知本老爺酒店、知本金聯世紀酒店、東台溫泉飯店、東遊季溫泉度村、富野大飯店及富野溫泉休閒會館等業者響應溫泉季系列活動，合作推出「溫泉市集消費券」，活動期間至指定場域消費，有機會獲得消費券，可在每周六日市集攤位扺用消費。

知本溫泉季凡在知本地區消費滿500元，憑發票或收據，每周六、日晚6至10點可到服務台兌換小禮物（每天限量50名）及摸彩券，每月5日公開抽獎。