基隆東信路55巷…巷口紅綠燈拆除 過馬路人車爭道

基隆市府近期拆除東信路55巷口紅綠燈，步行民眾反映想走斑馬線變得膽顫心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾嘆，市府說要打造友善行人城市，少了紅綠燈，行人路權及生命更沒保障。

基市府交通處表示，這支紅綠燈是東信路、東光路口號誌，過去設在55巷口，可能造成市區往深澳坑方向駕駛人混淆與執法疑慮而拆除，改移到東信路和東光路口，設置直立型號誌。

翁誠鍾說，原本東信路55巷口的紅綠燈雙面都有紅綠燈具，過去東信路紅燈時，車子會停在55巷口，讓行人安心走斑馬線過馬路。現在拆除往深澳坑方向號誌，改設在東光路口，東信路紅燈時，車流會一路開到路口才停，行人很難從55巷口斑馬線過馬路。他質疑交通處沒顧及交通實況，拆除號誌前未和里辦公處商量，也沒提前公告，才會做出這個決定，導致人車爭道。

交通處說，東信路55巷口紅綠燈拆除後，民眾反映走斑馬線過馬路困難，將改畫「綠斑馬」，另在55巷口畫設黃網線，維護行人安全。