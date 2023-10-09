聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆東信路55巷…巷口紅綠燈拆除 過馬路人車爭道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆東信路55巷口往深澳坑方向的紅綠燈已拆除，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆東信路55巷口往深澳坑方向的紅綠燈已拆除，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

基隆市府近期拆除東信路55巷口紅綠燈，步行民眾反映想走斑馬線變得膽顫心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾嘆，市府說要打造友善行人城市，少了紅綠燈，行人路權及生命更沒保障。

基市府交通處表示，這支紅綠燈是東信路、東光路口號誌，過去設在55巷口，可能造成市區往深澳坑方向駕駛人混淆與執法疑慮而拆除，改移到東信路和東光路口，設置直立型號誌。

翁誠鍾說，原本東信路55巷口的紅綠燈雙面都有紅綠燈具，過去東信路紅燈時，車子會停在55巷口，讓行人安心走斑馬線過馬路。現在拆除往深澳坑方向號誌，改設在東光路口，東信路紅燈時，車流會一路開到路口才停，行人很難從55巷口斑馬線過馬路。他質疑交通處沒顧及交通實況，拆除號誌前未和里辦公處商量，也沒提前公告，才會做出這個決定，導致人車爭道。

交通處說，東信路55巷口紅綠燈拆除後，民眾反映走斑馬線過馬路困難，將改畫「綠斑馬」，另在55巷口畫設黃網線，維護行人安全。

紅綠燈 基隆

延伸閱讀

基隆市府拆除巷口紅綠燈 民怨走斑馬線膽顫心驚：友善行人城市在哪裡？

邊牧等紅燈被旁車女熱情搭訕「社恐發作」！嚇到不敢直視對方：拜託趕快綠燈...

影／台中凌晨死亡車禍 69歲翁過馬路慘遭騎士高速撞飛慘死

影／女逢甲商圈走斑馬線 台中客運不讓…司機還開擴音飆罵4字經

相關新聞

基隆東信路55巷…巷口紅綠燈拆除 過馬路人車爭道

基隆市府近期拆除東信路55巷口紅綠燈，步行民眾反映想走斑馬線變得膽顫心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾嘆，市府說要打造友善行...

知本溫泉季起跑 消費抽手機大獎

2023台東知本溫泉季開幕又逢國慶連假，知本地區各溫泉飯店幾乎都客滿，泡湯遊客絡繹不絕，前天起連續3個月周六日，知本忠義...

月眉土資場將復業砂石車噩夢重現？ 謝國樑：最嚴格把關

基隆市備受爭議的月眉土資場，4年前因大雨造成場區土石溢流、崩塌，市府勒令停業至今，復業在即，市長謝國樑5日前往現場要求市...

基隆市府拆除巷口紅綠燈 民怨走斑馬線膽顫心驚：友善行人城市在哪裡？

基隆市政府拆除東信路55巷口的紅綠燈，讓步行民眾想要走斑馬線穿越東信路，更加膽戰心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾今天說，市...

花蓮市首座風雨球場啟用不到2個月 遭機車「燒胎」破壞

花蓮市公所花費4千萬元在中山公園興建市區首座風雨籃球場，沒想到啟用不到2個月，竟有人騎機車進入球場，全新地面出現許多燒胎...

小犬重創蘭嶼持續救災 淨水器送到 拚為941戶明晚前復電

小犬颱風在蘭嶼造成嚴重災損，經國軍潛水團隊及在地潛水員合作，堆滿沉船的開元港昨日吊掛起21艘船，電力部分尚有941戶尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。