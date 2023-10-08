基隆市府拆除巷口紅綠燈 民怨走斑馬線膽戰心驚：友善行人城市在哪裡？

基隆市政府拆除東信路55巷口的紅綠燈，讓步行民眾想要走斑馬線穿越東信路，更加膽戰心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾今天說，市府說要打造友善行人城市，但少了紅綠燈，行人路權及生命更沒保障。

基市府交通處表示，這支紅綠燈是東信路、東光路口的號誌，過去設在55巷口，可能造成市區往深澳坑方向駕駛人混淆與執法疑慮，所以拆除，改移到東信路和東光路口，設置直立型號誌。

翁誠鍾說，原本設在東信路55巷口的紅綠燈，雙面都有紅綠燈具，東信路雙向車輛都能看到。過去東信路紅燈時，車子會停在55巷口，讓行人安心走斑馬線過馬路。現在拆除往深澳坑方向的號誌，改設在東信路、東光路口，東信路紅燈時，車流會一路開到路口才停下，行人很難從55巷口斑馬線過馬路。

翁誠鍾質疑交通處沒有顧及交通實況，在辦公室思考交通號誌去留，事前也沒有和里辦公處商量，才會做出導致人車爭道，讓行人陷入危機的決定。

交通處表示，東信路、東光路口去年納入台灣地區第40期易肇事路段改善計畫，市府與交通部委員勘查討論後，決定調整號誌設置地點，雖與改善事故無直接關聯，但有助完善交通設施，避免駕駛人混淆與執法疑慮。