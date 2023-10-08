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基隆市府拆除巷口紅綠燈 民怨走斑馬線膽戰心驚：友善行人城市在哪裡？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府原本設在東信路55巷口的號誌，雙向人車都能看到燈號，現在往深澳坑方向的燈具已拆除，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府原本設在東信路55巷口的號誌，雙向人車都能看到燈號，現在往深澳坑方向的燈具已拆除，引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府拆除東信路55巷口的紅綠燈，讓步行民眾想要走斑馬線穿越東信路，更加膽戰心驚。當地信義區東明里長翁誠鍾今天說，市府說要打造友善行人城市，但少了紅綠燈，行人路權及生命更沒保障。

基市府交通處表示，這支紅綠燈是東信路、東光路口的號誌，過去設在55巷口，可能造成市區往深澳坑方向駕駛人混淆與執法疑慮，所以拆除，改移到東信路和東光路口，設置直立型號誌。

翁誠鍾說，原本設在東信路55巷口的紅綠燈，雙面都有紅綠燈具，東信路雙向車輛都能看到。過去東信路紅燈時，車子會停在55巷口，讓行人安心走斑馬線過馬路。現在拆除往深澳坑方向的號誌，改設在東信路、東光路口，東信路紅燈時，車流會一路開到路口才停下，行人很難從55巷口斑馬線過馬路。

翁誠鍾質疑交通處沒有顧及交通實況，在辦公室思考交通號誌去留，事前也沒有和里辦公處商量，才會做出導致人車爭道，讓行人陷入危機的決定。

交通處表示，東信路、東光路口去年納入台灣地區第40期易肇事路段改善計畫，市府與交通部委員勘查討論後，決定調整號誌設置地點，雖與改善事故無直接關聯，但有助完善交通設施，避免駕駛人混淆與執法疑慮。

交通處說，道路交通安全規則規定，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應停讓。東信路55巷口紅綠燈拆除後，民眾反應走斑馬線過馬路更困難，將改畫「綠斑馬」加強辨識度，另在55巷口畫設黃網線，確保淨空，維護行人權益和安全。

基隆市交通處拆除東信路55巷口的交通號誌，改在東光路口設置直立型號誌（紅圈處）。記者邱瑞杰／攝影
基隆市交通處拆除東信路55巷口的交通號誌，改在東光路口設置直立型號誌（紅圈處）。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府原本設置在東信路55巷口的號誌（紅圈處），雙向人車都能看到燈號。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市政府原本設置在東信路55巷口的號誌（紅圈處），雙向人車都能看到燈號。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市政府拆除東信路55巷口往深澳坑方向的燈具後，東信路紅燈時，車輛可直行到東光路口，民眾抱怨步行過馬路更困難。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府拆除東信路55巷口往深澳坑方向的燈具後，東信路紅燈時，車輛可直行到東光路口，民眾抱怨步行過馬路更困難。記者邱瑞杰／攝影
基隆市交通處拆除東信路55巷口號誌，市區往深澳坑方向的號誌燈具，引發民怨。圖／翁誠鍾提供
基隆市交通處拆除東信路55巷口號誌，市區往深澳坑方向的號誌燈具，引發民怨。圖／翁誠鍾提供

紅綠燈 基隆 路權

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