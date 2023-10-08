小犬重創蘭嶼持續救災 淨水器送到 拚為941戶明晚前復電

小犬颱風在蘭嶼造成嚴重災損，經國軍潛水團隊及在地潛水員合作，堆滿沉船的開元港昨日吊掛起21艘船，電力部分尚有941戶尚未復電，台電力拚明天晚上11點前全面復電。由於島上缺少即時飲用水源，台東縣府媒合慈濟基金會及世界展望會捐贈淨水設備，提供居民解決飲水難題。

.台東縣災害應變中心指出，國軍潛水團隊9人及當地自發性潛水員合力協助下，7日吊掛船數21艘，總計已吊掛46艘，尚餘34艘。紅燈塔側航道已清除，剩餘約5至10艘分布在原登船碼頭待處理，軍方與民間合作後，進度比預期快。中華電信蘭嶼傳輸設備已全部修復，對外傳輸恢復正常，手機基地台剩停電部分未暢通。

台電指出，此次強風共造成2423戶停電，目前有45位工程人員在蘭嶼搶修電力設備，仍有東清村571戶、朗島村347戶、椰油村23戶停電中，希望明天（9日）晚間11點前全面恢復供電。

不少人擔心島上居民飲食，縣府社會處陳淑蘭指出，蘭嶼鄕在颱風前已儲備14天民生物資，不過縣府6日仍有緊急採購3天物資，包括礦泉水、罐頭、泡麵、八寶粥等，昨日已運抵開元港。

此外，縣長饒慶鈴勘災發現島上缺少即時飲用水，指示社會處爭取社會資源。社會處表示，世界展望會提供3組淨水設備，分別設於椰油、朗島及東清，每組可為400至500人提供清淨水源。慈濟基金會另提供2組淨水設備，預計今日會由貨輪運送底，其中一組將放在蘭嶼高中，提供學校及附近民眾乾淨飲水。