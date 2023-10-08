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連假第2天風景區湧現人潮 宜蘭清水地熱車流總量管制中

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國慶連假第二天，宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區因為太多人，上午啟動車流總量管制，一出一進，預估到傍晚遊客才會消退。圖／縣府提供
國慶連假第二天，宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區因為太多人，上午啟動車流總量管制，一出一進，預估到傍晚遊客才會消退。圖／縣府提供

國慶連假第二天，蘇花路廊上午車流順暢，國5車流增多，尚不至於爆塞，倒是宜蘭各風景區旅遊人潮增多，清水地熱遊憩區上午因為人太多，已經啟動停車場總量管制措施，實施一出一進，預估到傍晚遊客人潮才會消退。

連假第二天出現外出旅遊人潮，太平山國家風景遊樂區、幾米公園廣場及清水地熱園區等熱門景點湧入人潮，警方針對熱門風景區、觀光景點及易壅塞路段，派員加強巡查、取締違規停車，維護交通秩序。

提醒用路人今、明、後三日13-18時蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，未滿3人小型車請行駛替代道路；另今日7-11時及明、後兩日14-18時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段雙向路肩開放大客車行駛，小型車請勿行駛路肩，請依規定通行，以免違規受罰。

國慶連假第二天，宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區因為太多人，上午啟動車流總量管制，一出一進，預估到傍晚遊客才會消退。圖／縣府提供
國慶連假第二天，宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區因為太多人，上午啟動車流總量管制，一出一進，預估到傍晚遊客才會消退。圖／縣府提供

連假 蘇花路廊 高乘載管制

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