花蓮市中華市場攤鋪轉型 提升環境質感加分

花蓮市中華市場建於1950年，不但歷史悠久，獲經濟部評選優良市集3星認證，許多攤商已交棒下一代經營。為推動老市場轉型，花蓮市公所爭取經濟部傳統市場及夜市攤鋪優化輔導計畫，先改造3處示範攤鋪位形象設計，幫市場環境質感加分。

花蓮市長魏嘉彥表示，傳統市場新鮮優良的商品及特有的人情味無可取代，為讓市場形象與時俱進、翻轉大眾刻板印象，先輔導丸珠魚行、富琴魚行與新珍香燒肉為示範攤位，針對招牌LOGO、工作台、收納陳列、背景牆面及燈光大改造，希望讓消費者耳目一新，也提升購買意願。

魏嘉彥說，每攤由經濟部補助20萬元，配合攤商自付額2.5萬元改造，其中兩間魚行分別改變招牌設計、裝設冷鏈裝備、燈光明亮，確保民眾都能夠買到新鮮漁獲，或以麻繩編織的玻璃吊飾妝點攤舖，帶來不同氛圍。

中華市場自治會主委鄭元漳表示，中華市場能在全國列管市場和夜市競爭中獲選，成為全國4間其中之一、由經濟部專業輔導的市集市場，感謝市公所市協助，讓消費者對傳統市場的新鮮與衛生更有信心。