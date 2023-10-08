影／外婆的澎湖灣、光陰的故事 經典金曲原音重現基隆

「經典永恆 金曲再現基隆」懷舊金曲音樂會，昨晚在基隆表演藝術中心演藝廳開唱，市長謝國樑與滿場的觀眾共同歡度一個充滿經典音樂的夜晚，並向基隆藝文獨領風騷的大師們表達敬意。戀曲1990》、《光陰的故事》、《酒矸倘賣無》、《外婆的澎湖灣》等經典民歌，重溫金曲永恆時光，

在音樂會開始之前，謝國樑特別趕到後台向參與演出的藝人們致意，感謝為基隆鄉親們帶來精采表演。昨晚現場除了星光熠熠外，很多貴賓均到場觀賞，基隆鄉親們更是踴躍參與，當主持人問起時，甚至有來自屏東、高雄的觀眾，可見懷舊金曲音樂會的魅力，也展現市民朋友對於在地歌后的支持。

音樂會由中視「我愛冰冰秀」節目主持群「台一線」擔綱主持，幽默詼諧的主持風格，讓全場笑聲不斷，有出自基隆，在演藝圈各有一片天的台語歌后龍千玉、音樂才子江志豐、江志美姐弟等人精采演出。