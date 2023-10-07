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蘭嶼災情太慘 縣長饒慶鈴宣布每戶發5千元慰問金

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今早表示，考量蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶初步發放每戶5千元慰問金，採從寬認定。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴今早表示，考量蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶初步發放每戶5千元慰問金，採從寬認定。圖／台東縣府提供

小犬颱風重創蘭嶼學校、住家及公共設施，滿目瘡痍如同廢墟。台東縣長饒慶鈴表示，考量蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶初步發放每戶5千元慰問金，採從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助。此外，緊急採購物資提供給受創嚴重的4所國小、1所高中，撥款每校15萬元應變金協助復原。

縣府今早召開災後復原會議，饒慶鈴指出，她昨天親自到蘭嶼，了解學校、住家、公共設施破壞非常嚴重，但因為蘭嶼對外交通非常不方便，必須有效整合各單位救援人力及物資，今天早上再度召集相關局處及單位協調，將增加更多人力、物資前進蘭嶼。

饒慶鈴說，房舍受損戶初步先發放每戶5000元慰問金、並從寬認定，後今天海陸交通恢復，國軍、台電及中華電信人員、環保局等重機具及各項設備陸續增援蘭嶼，若有需要，台東市公所也願意協助抓斗車及山貓。

此外，蘭嶼中油加油站今天早上已恢復供油，蘭嶼1008戶尚未復電，部分地區簡易自來水設施受損，台水將派水車提供部落用水，目前島上有2部淨水設備，慈濟慈善事業基金會再支援2部。

縣府指出，依據112年9月台東縣台東戶政事務所戶數人口數統計，蘭嶼戶數共1979 戶，實際補助戶數將以鄉公所勘災數據為準則

蘭嶼 饒慶鈴 台東 小犬颱風

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