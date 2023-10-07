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兩樣情！綠島度假遊客爆滿 民間號召志工奔蘭嶼救災

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
蘭嶼耶油國小受創深，亟需志工協助清理校園。圖／取自縣長饒慶鈴臉書
蘭嶼耶油國小受創深，亟需志工協助清理校園。圖／取自縣長饒慶鈴臉書

蘭嶼國慶4天連假今天開始，綠島、蘭嶼交通中斷4天今日復航，台東富岡港開往綠島的客輪班班客滿，帶著行李、衝浪與浮淺裝備的度假旅客大排長龍等著登船。另外，小犬颱風肆虐蘭嶼，許多地方仍停電、電訊不通，海巡署今天上午出動兩艘艦艇運送搶修人員登島，民間有人號召50名志工準備前往救災。

昨日空勤總隊和海巡署支援3架次直升機運送搶修人員，另有1艘貨船運送救災機具，今天上午海巡署加開兩艇，持續運送國軍等單位搶修人員前往蘭嶼。首艘客輪則搭載91名旅客前往蘭嶼，船上有遊客也有急著返鄉的住民。

小犬颱風重創蘭嶼，電力及電信設備受損尚未恢復，民間湧入愛心，已有鄉親號召50名志工將搭乘今天中午的客輪返蘭嶼協助災後重建。巨龍航運公司也宣布，明天（10月8日）加開一航次，如有公益慈善團體運送救災物資及機具設備不收費。

蘭嶼受創嚴重，災後復健經費龐大，已有民間詢問捐款事宜。社會處表示，目前鄉公所與縣府尚未開設捐款專戶，若啟動會公告周知。

蘭嶼亟需人力協助災後重建，海巡署艦艇今早又運送兩船人力前往蘭嶼支援。記者徐白櫻／攝影
蘭嶼亟需人力協助災後重建，海巡署艦艇今早又運送兩船人力前往蘭嶼支援。記者徐白櫻／攝影
今早開往綠島的客輪班班客滿，遊客排隊等待搭船。記者徐白櫻／攝影
今早開往綠島的客輪班班客滿，遊客排隊等待搭船。記者徐白櫻／攝影
今早開往綠島的客輪班班客滿，遊客排隊等待搭船。記者徐白櫻／攝影
今早開往綠島的客輪班班客滿，遊客排隊等待搭船。記者徐白櫻／攝影

蘭嶼 海巡署 小犬颱風 綠島 國慶

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