影／基隆港「AR海派花火秀」國慶上場 飛天鯊魚游爆紅
基隆港東岸旅客中心3樓的麗都蝶客花園，搭配基隆東岸無敵海景，郵輪就在身旁，「拾叁行」5月推出虛擬實境「飛天鯊魚」爆紅，短短1個月吸引逾5萬人潮，掀起打卡熱潮，國慶連假業者再推出虛擬「AR海派花火秀」，10月10日起，每天晚上6場次，每場時間210秒，白天與夜晚各有不同驚喜，歡迎民眾來體驗。
因位在基隆港的海景第一排，無敵海景的美麗視野，讓基隆港東岸旅客中心3樓麗都蝶客花園成為爆紅景點，尤其郵輪就停靠在眼前，是目前基隆打打卡最夯熱點，今年5月鯨鯊共游虛擬實境，民眾只要下載APP就可拍到鯨鯊同遊畫面。
大日開發營運部經蘇憲偉說，為配合國慶連假，叁肆行再推出全新「海派花火秀」AR實境體驗，透過手機下載「FunPort34」APP，就可感受磅礡的基隆山海花火秀，把代表基隆元素的輪船、鯨鯊、黑鳶、紫薇花等融入展演中，體現基隆獨特的海港風華。特別的是，可透過AR留言，客製專屬於自己的花火秀，用來祝福、告白。
「海派AR花火秀」預計於10月10日晚間18點45分、19點15分、19點45分、20點15分、20點45分、21點15分開始每半小時一場。
業者蘇幸福是台北中區扶輪社友，在基隆舉辦公益活動，昨讓社友先行體驗煙火秀，大家個驚呼連連，蘇說，未來會不斷推陳出新。
鯨鯊游進基隆港讓很多民眾驚豔，目前還是很多民眾來體驗，十分受歡迎。10月底會再推出「鯨影光舞」光雕秀，透過科技、藝術與地景結合，呈現鯨魚的奇幻之旅。「鯨影光舞」結合實景光雕體驗，在虛擬與真實之間的結合互動，營造出身歷其境的奇幻海底世界。
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