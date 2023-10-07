基隆信義市場旁 擴大設汽機車共用格位

基隆市信義市場白天買菜、逛市場人潮多，信二路一帶機車停車格白天一位難求，但下午3點後就空蕩蕩，附近住戶汽車苦無停車位，議員陳宜爭取改畫汽機車共用格位。市府交通處同意擴大畫設，汽車要依路邊停車收費，超過時間未開走視同違規停車。

議員陳宜說，白天買菜民眾要停機車，到了晚上住戶有停汽車需求，開放時段路邊機汽車共用，可讓附近住戶晚間多些車位停放，物盡其用，日前會勘後，交通處同意改畫汽機車共用格位。

交通處停車管理科長張以正表示，靠近信義區公所前，原已有畫設部分汽機車共用停車格，同意再擴大到郵局、市場附近路段，約可再多出6汽個車格。

市府指出，共同格位汽車可停時間為下午3點到晚間10點，並依路邊停車格收費，會利用藍色線條標示出可停位置，註明停放時間，避免民眾誤停或超過時間；一般機車24小時可免費停。