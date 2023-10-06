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宜蘭縣提早3天公布校園公費疫苗品牌 暫無增購計畫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
公費疫苗開始接種，宜蘭縣衛生局會在施打當日將接種廠牌公布於明顯處。圖／宜蘭縣衛生局提供
公費疫苗開始接種，宜蘭縣衛生局會在施打當日將接種廠牌公布於明顯處。圖／宜蘭縣衛生局提供

全國公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗10月2日開始接種，宜蘭縣衛生局表示，若干民眾對施打廠牌有疑問，縣府提早3日公布校園接種的疫苗廠牌，其餘皆種處則會在當天公布廠牌；目前接種第4天，接種情況尚待觀察，暫時沒有增購疫苗的計畫，將密切觀察、滾動式調整。

宜縣衛生局指出，根據衛生福利部資料顯示，今年採購的疫苗有國光、賽諾菲、東洋及高端，國光數量最多，高端約占10%左右；國光、高端供3歲以上民眾接種，賽諾菲、東洋則供給6月到3歲幼兒。4種流感疫苗都通過食藥署審查，並經第三期臨床試驗確認安全及有效性。

衛生局表示，若干民眾知道本次流感疫苗廠牌包含高端後，有致電表達疑慮，縣長林姿妙指示，民眾有知的權利也有選擇的權利，遂決定公布施打疫苗廠牌。

教育處表示，校園接種的部分，衛生局會在施打前3日請教育處轉知各校校護，本周三開始執行；從10月2日到今天，除了5日颱風假未施打，目前已有15間國中小施打完畢，接種廠牌都是國光疫苗，接種時間預計持續到11月中旬。

衛生局指出，校園接種的部分會提前安排準備，可以3日前通知，其他各衛生所、門診及社區施打站等，當日才會收到中央分配的疫苗，無法提前告知，會在施打當天公布於明顯處，民眾到現場後若不願施打該廠牌，可以致電衛生局防疫專線另行安排。

衛生局表示，目前疫苗才剛開始接種，還不確定總體及各廠牌的施打狀況，沒有確切的疫苗增購計畫，將密切觀察，視狀況滾動式調整。

校園公費疫苗施打會於施打前3日由校方告知家長，施打當天也會公布。圖／宜蘭縣衛生局提供
校園公費疫苗施打會於施打前3日由校方告知家長，施打當天也會公布。圖／宜蘭縣衛生局提供
今年公費流感疫苗10月2日開始施打，政府採購廠牌包含國光、東洋、賽諾菲、高端4廠牌。圖／宜蘭縣衛生局提供
今年公費流感疫苗10月2日開始施打，政府採購廠牌包含國光、東洋、賽諾菲、高端4廠牌。圖／宜蘭縣衛生局提供

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